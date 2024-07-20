奇異航太 10億元升級維修廠

奇異航太公司(GE Aerospace)宣布將在5年內投資 超過10億元，以擴大其全球維護、修理和大修(MRO)設施，並縮短客戶的維修時間。由於旅遊的強勁反彈以及由於生產和引擎機問題而缺乏新機，迫使航空公司繼續使用舊機，對售後維修服務的需求激增。然而，勞動力、零件和原材料的持續短缺，使得滿足客戶需求變得更加困難。奇異航太公司設定目標，將維修時間比一年前減少30%。根據投資規畫，該公司將在其維修廠增加更多的引擎測試儀器和尖端技術。

美國運通上季獲利超出預期

信用卡巨頭美國運通表示，由於其富裕客戶持續在旅遊、餐飲和娛樂上揮霍，該公司第2季獲利超出預期。截至6月30日當季，美國運通獲利30.2億元，合每股4.15元，比去年同期成長39%。根據LSEG的數據，排除一次性收益，該公司每股獲利3.49元，高於分析師預期的每股3.24元。信貸損失準備金為13億元，而去年為12億元。

傳埃克森美孚出售馬國資產

知情人士表示，埃克森美孚已同意將其馬來西亞石油 和天然氣資產出售給國有能源公司馬來西亞國家石油公司，退出曾是主要生產商的馬國上游產業。在馬來西亞已經營130周年的老克森美孚自2020年以來一直試圖出售在該國的老化上游資產，這是其戰略轉向專注於美洲石油生產的一部分。三名消息人士表示，馬國石油已接管埃克森美孚資產的營運，其中包括該國位於登嘉樓州的旗艦Tapis油田；該油田自1978年開始生產。交易條件之一是埃克森美孚員工將轉移到馬來西亞國家石油公司。

法院裁定Booking.com違法

法庭文件顯示，美國一家法院裁定Booking.com未經許可訪問瑞安航空網站部分內容，違反了《電腦詐欺和濫用法》。該航空公司表示，這項裁決將有助於結束訂位網站未經授權的螢幕截取行為。這家歐洲乘客人數最多的愛爾蘭航空公司近年來對未經許可轉售其機票的第三方訂位平台採取了一系列法律行動。文件指出，這些公司使用螢幕擷取軟體來尋找和轉售機票，增加了額外費用，並使航空公司難以聯繫乘客。