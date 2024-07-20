貸款惡化、高利率恐加劇違約 美銀行提高信貸損失撥備

各家地區銀行第2季業績顯示，由於商業房地產貸款 (CRE)惡化和高利率加劇人們對違約的擔憂，美國銀行業者提高了信貸損失撥備。

M&T銀行等一些銀行也在逐步減少陷入困境的CRE部位，並重新調整資產負債表，將重點放在商業和工業貸款以及資本累積上。

過去12個月辦公室貸款受到的打擊最為嚴重，因為疫情後採用遠距工作模式，導致多數建築物仍空置。這種轉變損害了無法償還貸款房東的利益，而對房產進行再融資的選擇也受到了利率上升的限制。

根據標普市場情報的數據，BankUnited是擁有最大CRE貸款量的銀行之一。該公司透露，辦公大樓貸款占其CRE總額的30%。截至6月30日，該銀行的辦公室投資 組合信貸損失準備金攀升至2.47%，而第1季末為2.26%，2023年末僅有1.18%。

同時，由於租金管制法規，紐約和佛州等主要市場的多戶商業貸款組合也顯示出緊張跡象。這些商業貸款組合大多由小型銀行持有。

KeyCorp第2季商業房地產平均貸款淨沖銷從上季的0.14%上升至0.21%。同期銀行不良辦公貸款從5.2%上升至5.5%。

OZK銀行將第2季信貸損失準備金總額提高至5.741億元，而去年同期為4.268億元。同期淨沖銷或不太可能收回的債務從870萬元增至1180萬元。

穆迪CRE產業主管庫爾斯(Blake Coules)表示：「銀行必須嚴格審查其CRE投資組合，明確傳達特定的風險以及緩解這些風險的多種假設策略。」「詳細的分析不應局限於廣泛的資產類別或地理位置；過於籠統可能代表銀行尚未完全應對挑戰。」

本周的財報顯示，貸方並沒有積極出售CRE，而是允許它們自然地從資產負債表上消失。

銀行也可能會等待聯準會今年稍後降息，然後再出售貸款。降價可能有助於為這些資產爭取更高的價格。