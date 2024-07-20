我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉巴馬男子行刑式槍殺妻和4幼童 全都頭部中彈亡

泰6死毒殺案凶嫌傳是杜拜富豪之妻 常花高價聘死者為她化妝

貸款惡化、高利率恐加劇違約 美銀行提高信貸損失撥備

財經新聞組／綜合報導

各家地區銀行第2季業績顯示，由於商業房地產貸款(CRE)惡化和高利率加劇人們對違約的擔憂，美國銀行業者提高了信貸損失撥備。

M&T銀行等一些銀行也在逐步減少陷入困境的CRE部位，並重新調整資產負債表，將重點放在商業和工業貸款以及資本累積上。

過去12個月辦公室貸款受到的打擊最為嚴重，因為疫情後採用遠距工作模式，導致多數建築物仍空置。這種轉變損害了無法償還貸款房東的利益，而對房產進行再融資的選擇也受到了利率上升的限制。

根據標普市場情報的數據，BankUnited是擁有最大CRE貸款量的銀行之一。該公司透露，辦公大樓貸款占其CRE總額的30%。截至6月30日，該銀行的辦公室投資組合信貸損失準備金攀升至2.47%，而第1季末為2.26%，2023年末僅有1.18%。

同時，由於租金管制法規，紐約和佛州等主要市場的多戶商業貸款組合也顯示出緊張跡象。這些商業貸款組合大多由小型銀行持有。

KeyCorp第2季商業房地產平均貸款淨沖銷從上季的0.14%上升至0.21%。同期銀行不良辦公貸款從5.2%上升至5.5%。

OZK銀行將第2季信貸損失準備金總額提高至5.741億元，而去年同期為4.268億元。同期淨沖銷或不太可能收回的債務從870萬元增至1180萬元。

穆迪CRE產業主管庫爾斯(Blake Coules)表示：「銀行必須嚴格審查其CRE投資組合，明確傳達特定的風險以及緩解這些風險的多種假設策略。」「詳細的分析不應局限於廣泛的資產類別或地理位置；過於籠統可能代表銀行尚未完全應對挑戰。」

本周的財報顯示，貸方並沒有積極出售CRE，而是允許它們自然地從資產負債表上消失。

銀行也可能會等待聯準會今年稍後降息，然後再出售貸款。降價可能有助於為這些資產爭取更高的價格。

貸款 投資 房地產

上一則

美股最錢線/資金逃離科技 寄望財報止血

下一則

中國外送平台拚低價 美團悄測試「省錢版」

延伸閱讀

財經簡訊

財經簡訊
利息收入降低+準備金提撥增 美商銀Q2獲利減

利息收入降低+準備金提撥增 美商銀Q2獲利減
勿陷存款迷思 專家籲年輕人積極理財

勿陷存款迷思 專家籲年輕人積極理財
CRE迫使回購轉趨保守 地區銀行財報成焦點

CRE迫使回購轉趨保守 地區銀行財報成焦點

熱門新聞

Benchmark分析師艾克里認為，輝達在AI市場的領導地位仍穩固，股價可望再漲30%。路透

NVIDIA暴跌後反彈沒事了？分析師：股價可望再漲30%

2024-07-13 13:16
Serve Robotics的送貨機器人。(美聯社)

輝達揭露有10%持股 這家機器人新創盤後股價狂飆77%

2024-07-18 22:40
網路公司CrowdStrike的軟體導致全球微軟Windows用戶19日發生系統問題，多國機場因延誤而被擠得水洩不通。 （美聯社）

全球IT大故障兇手找到了 疑似是這家公司軟體出問題

2024-07-19 08:15
資訊科技和通訊服務是史指表現最差的兩個類股。Meta下跌5.68%，而大型科技同業蘋果、Netflix和微軟均下跌超過1.3%。路透

投資人退出科技股 那指創今年最糟表現 道指逆漲240點

2024-07-17 16:50
美國通膨降溫、勞動市場減緩，加上消費品公司對需求滑落示警，美國聯準會（Fed）7月降息的可能性目前看來雖低，卻不能完全排除。路透

通膨、就業、消費都減弱 Fed不無可能提前在7月降息

2024-07-12 09:27
路易威登集團（LVMH）創辦人兼執行長阿諾特（Bernard Arnault）。 路透

精品、美妝疲軟 LV等大老闆身價直落 他的財富縮水一半

2024-07-17 13:31

超人氣

更多 >
洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降

洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降
全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消

全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消
WSJ：中國無證客靠著廣闊人際脈絡打入美國經濟

WSJ：中國無證客靠著廣闊人際脈絡打入美國經濟
微軟系統全球大當機 4大重點一次看

微軟系統全球大當機 4大重點一次看
紐約法拉盛商業樓 華婦遭毆打強暴…西語裔嫌犯在逃

紐約法拉盛商業樓 華婦遭毆打強暴…西語裔嫌犯在逃