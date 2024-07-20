我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉巴馬男子行刑式槍殺妻和4幼童 全都頭部中彈亡

泰6死毒殺案凶嫌傳是杜拜富豪之妻 常花高價聘死者為她化妝

美股最錢線/資金逃離科技 寄望財報止血

財經新聞組／綜合報導

隨著財報季全面展開，看漲的投資人希望穩健的企業業績能阻止科技股暴跌，因為科技股的暴跌已經給今年美股漲勢澆了一盆冷水。

史坦普500指數科技股在短短一周內下跌近6%，市值縮水約9000億元，原因是人們對降息的預期不斷加強，而川普連任總統則將市場資金從今年的贏家引導至那些過去幾年表現不佳的行業。

史指表現略佳，在一周多的時間裡下跌1.6%，其中科技股的跌幅被金融、工業和小型股的大幅上漲所部分抵消。今年至今，史指上漲超過16%。

第2季財報可能有助於科技業重新成為人們關注的焦點。特斯拉和谷歌母公司Alphabet將於23日公布財報，揭開自2023 年初以來推動市場發展的「七巨頭」的業績。

市場領導者的強勁業績可能會緩解最近困擾大型股的一些擔憂，包括估值過高，以及輝達等令人瞠目結舌的漲勢。

另一方面，獲利疲軟或人工智慧(AI)相關支出低於預期的跡象，將考驗今年推動股市上漲的科技主導地位；「七巨頭」占今年史指漲幅約 60%。

市場龍頭的企業績效預計將達到很高的標準。科技業獲利預計將年增17%，通訊服務業的獲利預計將成長約22%。根據LSEG IBES，這樣的漲幅將超過史指整體11%的預計漲幅。

Ameriprise Financial首席市場策略師薩格林賓(Anthony Saglimbene)認為，本月稍早的通膨報告讓許多投資人措手不及，該報告幾乎強化了聯準會9月降息的預期，引發市場轉向那些在緊俏貨幣政策下舉步維艱的產業。

上周末川普逃過暗殺企圖，似乎提高了他在總統競選中的優勢，也讓本周退出科技領域的速度加快。

此外，本周報導美國正在考慮收緊對中國先進半導體技術出口的限制，半導體股遭受重創。費城半導體指數自上周以來已下跌約8%。（財經新聞組）

投資 降息 川普

上一則

強化與輝達議價權 OpenAI傳與博通開發AI晶片

下一則

貸款惡化、高利率恐加劇違約 美銀行提高信貸損失撥備

延伸閱讀

美股道瓊早盤跌逾200點 全球大當機CrowdStrike重挫

美股道瓊早盤跌逾200點 全球大當機CrowdStrike重挫
拜登、川普利空陰霾未散 美股續跌 拋售範圍擴至道瓊

拜登、川普利空陰霾未散 美股續跌 拋售範圍擴至道瓊
波克夏市值逼近1兆美元 將是巴菲特最好的94歲生日禮

波克夏市值逼近1兆美元 將是巴菲特最好的94歲生日禮
美股下周是否再創新高 可能要看台積電法說會表現

美股下周是否再創新高 可能要看台積電法說會表現

熱門新聞

Benchmark分析師艾克里認為，輝達在AI市場的領導地位仍穩固，股價可望再漲30%。路透

NVIDIA暴跌後反彈沒事了？分析師：股價可望再漲30%

2024-07-13 13:16
Serve Robotics的送貨機器人。(美聯社)

輝達揭露有10%持股 這家機器人新創盤後股價狂飆77%

2024-07-18 22:40
網路公司CrowdStrike的軟體導致全球微軟Windows用戶19日發生系統問題，多國機場因延誤而被擠得水洩不通。 （美聯社）

全球IT大故障兇手找到了 疑似是這家公司軟體出問題

2024-07-19 08:15
資訊科技和通訊服務是史指表現最差的兩個類股。Meta下跌5.68%，而大型科技同業蘋果、Netflix和微軟均下跌超過1.3%。路透

投資人退出科技股 那指創今年最糟表現 道指逆漲240點

2024-07-17 16:50
美國通膨降溫、勞動市場減緩，加上消費品公司對需求滑落示警，美國聯準會（Fed）7月降息的可能性目前看來雖低，卻不能完全排除。路透

通膨、就業、消費都減弱 Fed不無可能提前在7月降息

2024-07-12 09:27
路易威登集團（LVMH）創辦人兼執行長阿諾特（Bernard Arnault）。 路透

精品、美妝疲軟 LV等大老闆身價直落 他的財富縮水一半

2024-07-17 13:31

超人氣

更多 >
洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降

洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降
全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消

全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消
WSJ：中國無證客靠著廣闊人際脈絡打入美國經濟

WSJ：中國無證客靠著廣闊人際脈絡打入美國經濟
微軟系統全球大當機 4大重點一次看

微軟系統全球大當機 4大重點一次看
紐約法拉盛商業樓 華婦遭毆打強暴…西語裔嫌犯在逃

紐約法拉盛商業樓 華婦遭毆打強暴…西語裔嫌犯在逃