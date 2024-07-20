美股最錢線/資金逃離科技 寄望財報止血

隨著財報季全面展開，看漲的投資 人希望穩健的企業業績能阻止科技股暴跌，因為科技股的暴跌已經給今年美股漲勢澆了一盆冷水。

史坦普500指數科技股在短短一周內下跌近6%，市值縮水約9000億元，原因是人們對降息 的預期不斷加強，而川普 連任總統則將市場資金從今年的贏家引導至那些過去幾年表現不佳的行業。

史指表現略佳，在一周多的時間裡下跌1.6%，其中科技股的跌幅被金融、工業和小型股的大幅上漲所部分抵消。今年至今，史指上漲超過16%。

第2季財報可能有助於科技業重新成為人們關注的焦點。特斯拉和谷歌母公司Alphabet將於23日公布財報，揭開自2023 年初以來推動市場發展的「七巨頭」的業績。

市場領導者的強勁業績可能會緩解最近困擾大型股的一些擔憂，包括估值過高，以及輝達等令人瞠目結舌的漲勢。

另一方面，獲利疲軟或人工智慧(AI)相關支出低於預期的跡象，將考驗今年推動股市上漲的科技主導地位；「七巨頭」占今年史指漲幅約 60%。

市場龍頭的企業績效預計將達到很高的標準。科技業獲利預計將年增17%，通訊服務業的獲利預計將成長約22%。根據LSEG IBES，這樣的漲幅將超過史指整體11%的預計漲幅。

Ameriprise Financial首席市場策略師薩格林賓(Anthony Saglimbene)認為，本月稍早的通膨報告讓許多投資人措手不及，該報告幾乎強化了聯準會9月降息的預期，引發市場轉向那些在緊俏貨幣政策下舉步維艱的產業。

上周末川普逃過暗殺企圖，似乎提高了他在總統競選中的優勢，也讓本周退出科技領域的速度加快。

此外，本周報導美國正在考慮收緊對中國先進半導體技術出口的限制，半導體股遭受重創。費城半導體指數自上周以來已下跌約8%。（財經新聞組）