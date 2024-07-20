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運動鞋、服裝…零售商提前返校促銷 推高海運費率

財經新聞組／綜合報導
零售業在7月超前部署萬聖節商品，推高了海運費率。（美聯社）
零售業在7月超前部署萬聖節商品，推高了海運費率。（美聯社）

零售商沃爾瑪、Target和Shein提前啟動返校季促銷活動，搶食亞馬遜Prime Day活動的商品銷量；變相地將海運旺季提前了兩個月，並推高了本已很高的運費。

Rhenus Logistics美洲海運主管魯米斯(Stephanie Loomis)表示：「看來今年7月其實是旺季的高峰，而不是開始。」

零售商約占美國進口貨櫃量的一半。美國海運業處理全球約80%的貿易。

Nike高層表示，它們在3月至5月進口了原計劃在6月至8月進口的運動鞋和服裝。美國運動鞋分銷及零售商協會執行長普利斯特(Matt Priest)表示，該組織成員更是加速出貨的進口商之一。

產業專家表示，一些進口商也加快了交貨時間，以應對電腦晶片和電動車新關稅帶來的更高成本，或避免涉及美國東岸和墨西哥灣碼頭工人的勞資談判出現動盪。

一個從上海運往紐約裝載玩具、T卹或汽車方向盤的標準40英尺貨櫃合約外成本已推高至近1萬元，是2月時的2倍。這引發人們的擔憂，長期的高運費可能會導致飽受通膨摧殘的美國消費者物價進一步上漲。

根據供應鏈軟體供應商Descartes Systems Group的數據，5月美國貨櫃進口量年增11.9%，6月成長10.4%。

而主要零售商也提前推出返校季促銷活動，以應對16日和17日的亞馬遜Prime Day活動。這個被該電商巨頭號稱為有史以來規模最大的活動，讓賣家至少提前一個月為銷售活動準備庫存。

美國最繁忙的洛杉磯海港執行董事塞羅卡(Gene Seroka)說，「現在秋季時裝、萬聖節和年終假日產品同時出現在供應鏈中。」其中一些商品已經上架。家得寶本周開始銷售其戶外萬聖節裝飾系列。

塞羅卡預計7月進口量將更強勁，並指出有63艘船舶正航往洛杉磯和長灘港口，而平常的數字是52至55艘。

零售商 供應鏈 亞馬遜

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