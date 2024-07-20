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強化與輝達議價權 OpenAI傳與博通開發AI晶片

編譯葉亭均／綜合外電
博通（Broadcom）傳與OpenAI洽談開發AI晶片。路透
博通（Broadcom）傳與OpenAI洽談開發AI晶片。路透

媒體報導，美國人工智慧（AI）大咖OpenAI正與博通（Broadcom）等晶片設計業者商討合作開發新款AI晶片，以自行掌控晶片來源，並強化未來與關鍵供應商輝達（NVIDIA）的議價權。該公司也發表規模更小、更平價的旗艦AI模型「GPT-4o mini」，持續搶攻AI開發者市場。

The Information報導，OpenAI已延攬曾為Goolge生產AI晶片的Google團隊成員，並已與博通等晶片設計業者討論共同開發新款的AI伺服器晶片。這款新的AI伺服器晶片效能希望能與輝達晶片相比擬，從而取得未來與輝達的議價籌碼，但也可能引發輝達的不快。

知情人士透露，OpenAI的團隊似乎還沒開始設計這款晶片，最快2026年才會生產，目前還在考慮各種晶片封裝與記憶體零組件，以盡可能提高這款晶片的效能。OpenAI可能選擇一家美國公司合作，例如博通，但也曾向世芯等台灣業者提起這個想法。奧特曼今年稍早也曾與三星電子與SK海力士討論過他的晶片計畫。

英國金融時報（FT）指出，OpenAI和博通的協商還在早期階段。博通未立即回覆FT的置評請求，OpenAI則表示，持續與產業及政府利害關係人討論擴增所需基礎設施以確保AI好處雨露均霑的管道。

The Information指出，奧特曼去年原本決定創辦一家新公司，開發並生產一款新的AI伺服器晶片，並協助設立生產這些晶片的晶片廠、以及容納這些晶片的資料中心，但在與台積電和英特爾等關鍵晶片供應商主管會面，改變想法，現在跡象顯示他將先在OpenAI內部打造一款新晶片，而非透過一家合資公司。

奧特曼也曾和台積電與英特爾等其他業者，討論到成立合資公司與數十座新晶片廠的可能性，但好幾位主管都認為奧特曼的工廠計畫不可行，因為需要非常大量資本與專業勞工。

在幕後，台積電主管已向奧特曼表示，若他或OpenAI承諾為新晶片下大量訂單，台積電對提高產量持開放態度。這種安排對台積電為更可管理的做法，因為是運用現有的工廠，而不是要設立多座新工廠。

一名台積電資深經理透露，奧特曼與台積電主管討論能否提高產能，為輝達生產晶片、或是生產奧特曼提議的新款AI晶片。

另一方面，OpenAI在18日發表「GPT-4o mini」模型，以取代較舊的GPT-3.5 Turbo，即日起開放給免費用戶、及ChatGPT Plus與Team付費訂戶使用，下周將開放給企業訂戶。

OpenAI正與博通等晶片設計業者商討合作開發新款AI晶片。（路透）
OpenAI正與博通等晶片設計業者商討合作開發新款AI晶片。（路透）

晶片 AI OpenAI

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