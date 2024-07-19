台積電勸退奧特曼蓋晶圓廠計畫 OpenAI設計晶片曾找上世芯

OpenAI執行長奧特曼。（美聯社）

美國科技媒體The Information報導，OpenAI 執行長奧特曼 （Sam Altman）正與博通（Broadcom）討論開發新款的人工智慧（AI）晶片 ，但他原本的構想是成立一家興建多座晶圓廠的新合資公司，之後與台積電主管等人的談話促使他改變主意，之後OpenAI在尋找AI晶片設計夥伴時，也曾找上世芯等台灣業者。

奧特曼去年原本決定創辦一家新公司，開發並生產一款新的AI伺服器晶片，並協助設立生產這些晶片的晶片廠、以及容納這些晶片的資料中心，但之後屢次改變想法，跡象顯示，他的構想現在改為先在OpenAI內部打造一款新晶片，而非透過一家合資公司。

OpenAI已找來曾為Goolge生產AI晶片的Google團隊成員，並已與博通等設計商討論合作事宜。這款新的AI伺服器晶片效能希望能與輝達（NVIDIA）的晶片相比擬，從而取得未來與輝達議價時的籌碼，雖然也可能引發輝達的不快。奧特曼此舉也反映出OpenAI對於Google與臉書母公司Meta等對手競爭的不安。

知情人士透露，OpenAI的團隊似乎還沒開始設計這款晶片，最快也要到2026年才會生產，目前還在考慮各種晶片封裝與記憶體零組件，以盡可能提高這款晶片的效能。奧特曼今年稍早也曾與三星電子與SK海力士討論過他的晶片計畫。

開發一款新型態晶片只是奧特曼計畫的一環。他從去年以來持續與台積電等關鍵晶片供應商主管會面。一名台積電資深經理透露，奧特曼與台積電主管討論能否提高產能，為輝達生產晶片、或是生產奧特曼提議的新款AI晶片。

奧特曼也曾和台積電與英特爾等其他業者，討論到成立合資公司與數十座新晶片廠的可能性，但好幾位主管都認為奧特曼的工廠計畫不可行，因為需要大量資本與專業勞工。台積電董事長魏哲家6月曾說，奧特曼的計畫太激進。

The Information指出，在幕後，台積電主管已向奧特曼表示，若他或OpenAI承諾為新晶片下大量訂單，台積電對提高產量持開放態度。這種安排對台積電為更可管理的做法，因為是運用現有工廠，而非要設立多座新工廠。

對於生產新款晶片的計畫，OpenAI的晶片團隊可能選擇一家美國公司合作，例如博通。不過，OpenAI也曾向世芯等其他台灣業者提起這個想法。