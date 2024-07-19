亞馬遜會員日帶動全美網路銷售刷新紀錄 達142億美元

亞馬遜（Amazon）在7月舉行會員日促銷，炒熱美國零售淡季。 (美聯社)

根據Adobe Analytics周四（18日）的報告，亞馬遜 16、17日兩天「會員日」（Amazon Prime Day）促銷期間，帶動全美零售商 線上銷售業績，創下總金額達到142億美元的新紀錄。

為了與亞馬遜的會員日促銷活動拚場，沃爾瑪、目標百貨 等大型零售商也紛紛以大減價搶客。由於有這兩天的購物節活動，讓原本傳統上是零售業者淡季的7月變得非常熱鬧。家長們提前展開孩子們開學所需的返校購物，衣服、電子產品、背包、文具、宿舍裝飾等商品是採買大宗。

今年各零售商的開學購物檔期平均提早兩天，為的是不要全部讓亞馬遜賺走。

Adobe Analytics指出，7月16日、17日這兩天，美國消費者在線上各零售商的購買金額，由2023年的127億美元，成長11%至142億美元。由於消費者尋求電子裝置升級、加入新科技，線上電子類產品在各零售商的銷售成長率增加61%。

亞馬遜只透露今年的會員日銷售額創新高，銷售品項的數量比過去任何一年的會員日都多。亞馬遜Prime會員在兩天的促銷期間可以買到各大小品牌的熱銷產品。