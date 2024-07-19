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美元強升、房價高 外國人去年來美購屋銳減36%創新低

編譯陳律安／綜合報導

數據顯示，外國買家去年來美國購置的住宅成屋銳減36%至歷史新低，因為這群買家不僅要與當地買家一同面臨房價高漲、供應吃緊的衝擊，還必須面對美元強升、屋價的問題，使外國買家來美國的購屋價格中位數衝上歷史新高。

全國房地產經紀人協會（NAR）的最新報告指出，外國買家去年4月~今年3月共在美國購買5.43萬戶成屋，比前一年銳減36%，也是NAR自2009年開始追蹤這項數據以來的最低。同時，外國買家的成交價中位數增至創紀錄的47.5萬美元，比當地買家貴8萬美元左右，年漲20%，漲幅遠高於美國買家的2%。

NAR首席經濟學家勞倫斯．尹說，美元強升降低了美國人出國旅遊的成本，卻也提高了美國房屋對外國人而言的昂貴程度，外國買家的買氣減弱不令人意外。

去年美國房屋的外國買家多來自加拿大、中國、墨西哥與印度等國家。

其中，以加拿大買家占比為13%最高，前一年外國買家占比最高的中國，則滑落到第二，占11%，原因是人民幣貶值影響下，中國客戶去年的成交戶數銳減45%。

整體來看，外國買家主要選擇在佛州與加州等度假勝地置產，也是推高成交價中位數的原因之一。在洛杉磯，威尼斯海灘、好萊塢山等歷史悠久昂貴社區的需求非常強勁。

NAR指出，目前外國買家僅占美國成屋銷售的1.3%，而半數外國買家都用現金支付。

美國的住房供應將增加，但仍處於歷史低檔，房價也仍居高不下。

另外，隨著美國11月總統大選的腳步愈來愈近，在政治不確定性未除之際，外國買家通常會抱持觀望態度。比佛利山莊不動產經紀人艾迪斯說，威尼斯海灘等社區吸引了大量的富裕外國買家，許多創意人士和演藝人員深受當地的山海景致吸引。

加拿大 房價 加州

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