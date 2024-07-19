美股最錢線／漲勢輪動 小型股優於科技巨頭

小型股解決了華爾街 的過度集中問題。

雖然小型股17日下跌，但在先前的5個交易日中，羅素2000指數飆升了12%，而同期那斯達克指數勉強維持平。根據Bespoke統計，這個漲幅從未被美國任何主要股指超越。

催化事件是上周疲弱的消費者物價指數(CPI)，較上月下降0.1%。通膨的跡象變化足以讓華爾街的觀望者相信，2024年股市的前景將不限於乘著人工智慧(AI)浪潮的知名科技巨頭。

但落後者再次成為轉向領先者，讓人想起去年主導第4季的「全面大漲」走勢。隨著「七巨頭」的衰落，領漲的真空由較小的個股填補。產業輪動是多頭市場的命脈。

自9日以來，房地產股領漲大型股，上漲了7%。緊隨其後的周期性股票和價值股也得到很好的體現：材料、工業、能源和金融股均上漲約5%。

唯一的兩個輸家也是今年回報率最高的產業：科技和通訊服務，分別下跌4%和2%。

深入研究金融類股，可以發現SPDR S&P Regional Banking ETF(KRE)已回到去年銀行危機後的起跌點。對於地區銀行來說，16%的成長是一個值得注意的數字；自2022年觸及高點之後，這些地區銀行已經經歷了艱難的兩年。

SPDR S&P Homebuilders ETF(XHB)15日也上漲超過14%，並創下3月以來首個歷史新高。

雖然通膨放緩的前景是主要原因，但川普在周末逃過暗殺後人氣飆升也是一個因素。投資 人認為，銀行將受惠於更寬鬆的監管，上周殖利率 曲線陡峭也有幫助。

經過上周的波動後，2024年的兩個領先產業仍然是科技和通訊服務，各自保持約17%的漲幅。但過度集中帶來的焦慮終於可以讓人喘口氣——至少目前如此。