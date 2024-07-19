我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／中國泳隊抵法10天被藥檢200次「換美國隊早投訴了」

共和黨全代會落幕 川普誓言會贏：不再有人受苦難

財經簡訊

財經新聞組／整理

新屋好賣 D.R. Horton獲利增

D.R. Horton上季獲利成長，原因是美國住房供應處於歷史低位；雖然房貸利率仍居高不下，但新房銷售量仍有所增加。截至6月的第3季，這家美國最大住宅建築商的淨利從去年同期的13億元或每股3.9元增至14億元和每股4.1元。該公司還批准了總額40億元的新股回購授權。

醫療設備熱賣 亞培調高財測

受心臟和糖尿病護理設備強勁銷售的提振，亞培公司第2季獲利超出華爾街預期，並調高全年獲利財測。醫療器材銷售額成長10.2%達到47.3億元，高於分析師平均預期的46.6億元。該公司目前預計全年每股獲利在4.61至4.71元間；之前預測為4.55至4.7元。根據LSEG的數據，上季調整獲利為每股1.14元，超過分析師平均預期的1.1元。

黑石上季可分配收益成長3%

黑石集團第2季可分配收益總計13億元，較上年同期成長3%，相當於每股可分配96分，略低於分析師平均預期的98分。其私募股權和信貸部門資產銷售的大幅成長，足以抵銷其房地產部門的下滑。私募股權部門的可分配收益增加16%，信貸部門的可分配收益增加51%，抵消了房地產部門可分配收益下降19%的影響。黑石的核心私募股權基金上季升值2%，該公司利用市場估值上漲的機會套現了78億元的私募股權資產。

福特投資30億擴大生產重卡

福特汽車將把其大型超級卡車的生產擴大到加拿大工廠；該廠原本規劃改建為全電動汽車中心。福特的新計畫包括投資約30億元擴大Super Duty卡車的生產，其中包括在加拿大安大略省的福特奧克維爾組裝廠投資23億元。該公司表示，剩餘投資將用於增加美國和加拿大配套設施的產量。加拿大工廠預計將於2026年投產，每年將增加約10萬輛的產能。

首申失業金人數增幅超預期

上周美國新申請失業救濟金人數增幅超過預期，但勞動市場並未發生重大變化，且由於暑假和工廠臨時關閉，7月數據通常較為不準。美國勞工部表示，截至7月13日當周首次申請失業救濟金人數增加2萬人，經季節性調整後為24.3萬人；高於經濟學家預計的23萬人。截至7月6日當周持續申請人數增加2萬人，經季節性調整後為186.7萬人。

投資 加拿大 房地產

上一則

推論3種穩贏的「川普交易」 分析師：時機拿捏最棘手

下一則

通膨阻礙消費 達美樂上季同店銷售額未達預期 獲利仍佳

延伸閱讀

應王毅邀請 加拿大外長趙美蘭將訪中

應王毅邀請 加拿大外長趙美蘭將訪中
當美國總統好危險 46任中已4死3傷、被擋下的暗殺更不計其數

當美國總統好危險 46任中已4死3傷、被擋下的暗殺更不計其數
林肯、甘迺迪、羅斯福、雷根…美國總統遇刺事件簿

林肯、甘迺迪、羅斯福、雷根…美國總統遇刺事件簿
梅西懷抱的嬰兒：16歲天才球星亞馬爾 西班牙青春風暴

梅西懷抱的嬰兒：16歲天才球星亞馬爾 西班牙青春風暴

熱門新聞

Benchmark分析師艾克里認為，輝達在AI市場的領導地位仍穩固，股價可望再漲30%。路透

NVIDIA暴跌後反彈沒事了？分析師：股價可望再漲30%

2024-07-13 13:16
方舟投資公司創辦人伍德，有「女股神」之稱。(路透)

一賣輝達、特斯拉股價就開始飆...女股神教人認清3現實

2024-07-11 09:42
美國通膨降溫、勞動市場減緩，加上消費品公司對需求滑落示警，美國聯準會（Fed）7月降息的可能性目前看來雖低，卻不能完全排除。路透

通膨、就業、消費都減弱 Fed不無可能提前在7月降息

2024-07-12 09:27
資訊科技和通訊服務是史指表現最差的兩個類股。Meta下跌5.68%，而大型科技同業蘋果、Netflix和微軟均下跌超過1.3%。路透

投資人退出科技股 那指創今年最糟表現 道指逆漲240點

2024-07-17 16:50
美國傳出6月通膨降溫的好消息，強化市場對聯準會（Fed）9月降息的預期，卻觸動大型科技股11日重挫，特斯拉、輝達（Nvidia）等「七大巨頭」市值合計蒸發將近6,000億美元。（美聯社）

CPI降溫利多為何害科技股大跌？分析師：美股漲勢更穩健了

2024-07-12 08:21
好萊塢影星莎朗史東。圖為她今年2月出席柏林影展的檔案照。（路透）

警世教訓 莎朗史東1800萬積蓄遭搬空 專家：財產規劃少「這1步」

2024-07-11 07:17

超人氣

更多 >
留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡

留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡
Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選

Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選
洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊

洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊
曾被嫌沒「星」味… 周星馳出品短劇「金豬玉葉」收官 總播放量破3億

曾被嫌沒「星」味… 周星馳出品短劇「金豬玉葉」收官 總播放量破3億
1家9口因業者過失沒趕上郵輪 還遭船公司加收9000元

1家9口因業者過失沒趕上郵輪 還遭船公司加收9000元