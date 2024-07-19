新屋好賣 D.R. Horton獲利增

D.R. Horton上季獲利成長，原因是美國住房供應處於歷史低位；雖然房貸利率仍居高不下，但新房銷售量仍有所增加。截至6月的第3季，這家美國最大住宅建築商的淨利從去年同期的13億元或每股3.9元增至14億元和每股4.1元。該公司還批准了總額40億元的新股回購授權。

醫療設備熱賣 亞培調高財測

受心臟和糖尿病護理設備強勁銷售的提振，亞培公司第2季獲利超出華爾街預期，並調高全年獲利財測。醫療器材銷售額成長10.2%達到47.3億元，高於分析師平均預期的46.6億元。該公司目前預計全年每股獲利在4.61至4.71元間；之前預測為4.55至4.7元。根據LSEG的數據，上季調整獲利為每股1.14元，超過分析師平均預期的1.1元。

黑石上季可分配收益成長3%

黑石集團第2季可分配收益總計13億元，較上年同期成長3%，相當於每股可分配96分，略低於分析師平均預期的98分。其私募股權和信貸部門資產銷售的大幅成長，足以抵銷其房地產 部門的下滑。私募股權部門的可分配收益增加16%，信貸部門的可分配收益增加51%，抵消了房地產部門可分配收益下降19%的影響。黑石的核心私募股權基金上季升值2%，該公司利用市場估值上漲的機會套現了78億元的私募股權資產。

福特投資 30億擴大生產重卡

福特汽車將把其大型超級卡車的生產擴大到加拿大 工廠；該廠原本規劃改建為全電動汽車中心。福特的新計畫包括投資約30億元擴大Super Duty卡車的生產，其中包括在加拿大安大略省的福特奧克維爾組裝廠投資23億元。該公司表示，剩餘投資將用於增加美國和加拿大配套設施的產量。加拿大工廠預計將於2026年投產，每年將增加約10萬輛的產能。

首申失業金人數增幅超預期

上周美國新申請失業救濟金人數增幅超過預期，但勞動市場並未發生重大變化，且由於暑假和工廠臨時關閉，7月數據通常較為不準。美國勞工部表示，截至7月13日當周首次申請失業救濟金人數增加2萬人，經季節性調整後為24.3萬人；高於經濟學家預計的23萬人。截至7月6日當周持續申請人數增加2萬人，經季節性調整後為186.7萬人。