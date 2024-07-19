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比特幣減半後 礦商轉戰AI 提供先進雲端運算服務

財經新聞組／綜合報導
不少礦商資料中心不再用來採礦獲取加密貨幣，而是致力於AI發展。（美聯社）
不少礦商資料中心不再用來採礦獲取加密貨幣，而是致力於AI發展。（美聯社）

休士頓科技公司Lancium和丹佛能源公司Crusoe Energy Systems宣布達成一項數十億美元協議，共同建造一個200兆瓦的資料中心，以滿足AI公司的獨特需求。例如，為醫學研究和飛機設計等提供先進的雲端運算服務。

這項協議只是雙方1.2千兆瓦計畫的第一階段。Lancium總裁芬恩(Ali Fenn)表示，在達到滿載運作時，這將是世上最大的AI資料中心園區。這是礦商逐漸放棄比特幣，轉戰AI的最新案例。

Crusoe聯合創始人兼CEO洛克米勒(Chase Lochmiller)表示：「資料中心正在迅速進化以支援現代AI工作負載，這需要更高水平的高密度機架空間、『直達晶片』的液體冷卻，以及前所未有的整體能源需求。」

比特幣挖礦和AI基礎設施業務之間有許多協同之處。礦商擁有龐大的資料中心，可在美國各地連接光纖線路和大量電力。這正是計算密集型AI營運所需的設施類型，這意味著對礦廠和技術需求量很大。

同時，礦商也需要多角化經營。在4月「比特幣減半」後，產生新代幣的業務利潤大幅下降。摩根大通分析師在6月報告中表示：「部分礦商正在感受到最近區塊獎勵減半帶來的財務壓力，並積極探索退出策略。 」

隨著新興的AI產業需要強大的運算支持，比特幣礦商正在尋找新的方法來為其巨額投資創造回報，合併、融資和合作案件正在迅速升溫。

摩根大通的研究報告顯示，截至15日，摩根大通追蹤的14家美國上市主要比特幣礦商的總市值創下228億元的歷史新高，在短短兩周內增加了44億元。

投行Needham分析師預計，在未來一到兩年內，上市的大型比特幣礦商的電力容量將增加一倍以上，包括採礦和高效能運算(HPC)業務擴張計畫。

美國電力研究院(EPRI)預計，到2030年資料中心可能占全美總用電量的9%，高於2023年的4%左右。許多人認為，利用核能是滿足這項需求的解決方案。

AI 比特幣 摩根大通

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