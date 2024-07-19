打擊共享密碼奏效+夯劇多 Netflix上季新增逾800萬訂戶

串流服務龍頭Netflix 第2季訂閱用戶數量增加超過800萬，主要受益於密碼共享打擊行動以及《柏捷頓家族：名門韻事》、《馴鹿寶寶》和《Tom Brady：爆笑公審》等影集。

雖然訂閱用戶成長數超過分析師預測的500萬，但Netflix也警告，第3季的用戶成長將低於2023年密碼共享打擊剛開始時的同期水準。

Netflix也表示，其廣告銷售副總裁奈勒(Peter Naylor)將離開公司。該公司在財報聲明中表示，預計廣告至少要到2026年才會成為收入成長的主要動力。

Netflix表示：「我們的廣告業務成長良好，並且正為總體業務做出更有意義的貢獻。」「但從頭開始建立業務需要時間，再加上我們的訂閱收入規模龐大，預計廣告不會成為2024年或2025年營收成長的主要驅動力。」

根據LSEG數據，該公司稀釋後每股獲利為4.88元，而市場普遍預測為每股4.74元。營收達到95.6億元，符合預期。預計第3季營收較去年同期成長14%。

截至6月底，新註冊用戶使Netflix全球訂戶總數超過2.77億人。

這家串流媒體影片先驅在美國已面臨飽和，並在上季告訴華爾街 ，計劃明年停止定期報告新用戶增加情況。

投資 人一直在關注Netflix廣告版方案的成長，該公司對密碼共享的打擊、無廣告版定價的上漲以及最新的消費性搭售方案，推動了訂閱戶和廣告版方案的成長；康卡斯特的「StreamSaver」搭售方案將Netflix與Peacock和Apple TV+捆綁在一起。

Netflix表示，其廣告版會員數量比上季增加34%，但沒有透露有多少訂閱者選擇了該方案。

在推出電玩遊戲3年後，Netflix表示，計劃在今年稍後反烏托邦的南韓影集《魷魚遊戲》第二季上架後推出同名多人遊戲。它還計劃推出與「艾蜜莉在巴黎」和「日落豪宅」相關的遊戲。