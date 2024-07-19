通膨阻礙消費 達美樂上季同店銷售額未達預期 獲利仍佳

達美樂披薩上季同店銷售額未達到預期，因為通膨擔憂阻礙了美國消費者、尤其是低收入 群體的外食或外送。

雖然美國整體零售銷售報告好於預期，顯示經濟具有韌性，但6月食品服務業的成長接連放緩，顯示消費者在從高通膨中復甦的過程中仍希望擴大預算 。

LSEG數據顯示，達美樂本季美國同店銷售額成長4.8%，略低於預期的4.91%。

該公司一直在透過其在美國更新後的會員方案以及多項吸引客戶的優惠來迎合尋求更便宜選擇的消費者。

然而，分析師預計本季達美樂的競爭將更加激烈，因為速食同業也加強了菜單項目的優惠和促銷。

即使如此，較低的供應鏈成本和美國同店銷售的韌性，讓這家全球最大披薩製造商每股獲利4.03元，高於市場預期的3.68元。

達美樂執行長韋納(Russell Weiner)表示：「我們的外送和外賣業務以及所有收入群體的訂單數量都很高。我們的策略正在引起客戶的共鳴。」

達美樂第2季總營收為11億元，大致符合預期。

該公司維持全球零售額年度成長超過7%的長期預期。

然而，達美樂暫停在全球開設1100家網路商店的長期目標。之前其位於澳洲 的主要加盟店本周表示將關閉在日本和法國的小型店面。