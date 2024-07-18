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「台積電是關鍵」美晶片股急殺後回神 分析師：財報季預期降低為好事

編譯陳苓／綜合外電
美國半導體類股17日湧現劇烈賣壓，18日盤前回穩上漲。（路透）
美國半導體類股17日湧現劇烈賣壓，18日盤前回穩上漲。（路透）

總統拜登和前總統川普的發言，引發對台灣和中國的憂慮，半導體類股17日湧現劇烈賣壓，費城半導體指數表現為四年多以來最糟。不過，美國晶片類股在盤前回神，台積電ADR漲逾3%，輝達（NVIDIA）也漲逾2%。

美國半導體類股在17日暴跌後，於18日盤前回穩。台積電ADR大漲3.5%，輝達漲2.8%，超微（AMD）也走揚2.4%，美光（Micron）挺升1.9%，美超微（Super Micro Computer）上漲1.7%，半導體設備業者應用材料（Applied Materials）、科林研發（Lam Research）也都走高。

瑞穗分析師克萊恩（Jordan Klein）認為，晶片股投資人能夠保持冷靜，別不分青紅皂白地魯莽拋售半導體股。他說，7月財報季時出現回檔、及降低風險的交易，我認為是好事，可以降低投資人在半導體股的高漲部位與狂熱情緒，也可削弱預期。

克萊恩同時指出，台積電18日公布的財報，將是決定半導體未來走勢的關鍵。

台積第2季營收和獲利雙雙擊敗預期。執行長魏哲家並說，強勢的智慧機和AI相關需求，將支撐第3季業務。

CFRA分析師奇諾（Angelo Zino）說，美國總統大選前，預料總統拜登和前總統川普的立場均會更強硬，這些言論確實讓晶片廠增添更多不確定性，未來還可能加劇。

台積電 晶片 拜登

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