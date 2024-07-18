有錢也買不到 美國版「竹科效應」 西雅圖疫後房價漲60%

科技巨頭亞馬遜（Amazon）總部位於西雅圖。（記者周湘芸／攝影）

台灣房市買氣持續升溫，近年「台積電效應」發酵，舉凡設廠消息一出，周邊房價即一路飆漲。而匯集多家科技巨頭的西雅圖 房市同樣火熱，且與台灣一樣有「竹科效應」，iTaiwan台灣青年商會會長勞子駿表示，當地高薪族多、需求高，但供給十分稀少，疫情 前後房價已高漲60%，仍是有錢也買不到。

西雅圖除有微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）設立總部，鄰近地區還有Google、Meta等科技巨頭設立園區，為美國科技重鎮，家庭收入高居全美第3，高薪族及移入人口增加，連帶也帶動房市熱絡。

勞子駿表示，西雅圖及鄰近地區有4大科技巨頭，近年不斷在對外招募科技人才，另還有Costco、Starbucks、波音工廠，每年人口平均增加1至2萬人，購屋需求強勁，且與台灣一樣有「竹科效應」，這裡以高薪挖角科技人才，不少人年薪高達15萬美元，一個雙薪家庭可能就達30萬美元，具一定有購屋能力，也推升疫情後房價平均上漲60%。

他指出，西雅圖購屋頭期款與台灣差不多，需自備1至2成，若是外國人購屋則需自備約4成。由於現在美國貸款利率 高達6.8%，導致適用先前低利率的擁房者出售意願低，此外，美國房地產稅約1%，持有成本低，租金回報率可達4%至6%，相較之下台灣僅約2%，因此房產供應量十分短缺。

他表示，雖然拉斯維加斯、加州跟佛羅里達州房價都在下降，但西雅圖需求太大，價格還是持續上漲，當地即便將商辦改為住宅，也只能讓房市達到緩漲，不至於會降價。西雅圖物業管理人員曾向他表示，不少房屋一旦出售，約3小時就會賣掉，只要屋況正常，平均也是7天即售出。

勞子駿也說，疫情前西雅圖的公寓較受青睞，疫情後公寓需求反而下降，當地人更傾向選擇獨立屋，減少與人的接觸，此外，不少科技業可以work from home，購屋族就會更偏好遠一點、便宜一點、大一點的房子，基本上可接受距離都是開車30分鐘範圍內。