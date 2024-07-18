美6月單戶住宅開工量下降、建築許可證回升

美國單戶住宅建設在6月進一步下降，但由於人們對聯準會在9月首度降息的樂觀情緒日益加強，未來幾個月的活動可能會反彈。

美國商務部人口普查 局17日表示，占住宅建築大宗的單戶住宅開工量上個月下降2.2%，經季節調整後的年率為98萬套；多戶住宅開工數升至37.3萬套。

6月建築許可證增加至144.6萬套，經濟學家預測在135-149.9萬套；5月為139.9萬套，略低於經濟學家預估的140萬套；未來建造單戶住宅的許可證下降2.3%至93.4萬套。

6月總體新屋開工量折合年率為135.3萬套，成長3.0%，經濟學家的預測區間為124.8-139萬套。前月為131.4萬套，下降4.6%，但高於經濟學家預估的130萬套。

6月住宅竣工量從前月的155.3萬套增至171萬套。單戶住宅完工量升至103.7萬套，多戶住宅完工量升至67.3萬套。

6月單戶住宅開工量年增5.4%。由於二手房匱乏，去年大部分時間以及2024年第1季住宅建設表現強勁。

然而，在高通膨和強勁經濟的背景下，隨著4月30年期固定利率 抵押貸款 平均利率回升至7%以上，這股趨勢逐漸減弱。