美股最錢線／結束科技股獨大 小型股反彈8月更明顯

投資 機構Fundstrat Global Advisors聯合創始人兼研究主管李湯姆(Tom Lee)表示，之前美股 被忽視的部分可能正在醞釀反彈。

近期美股上演「全面上漲」的劇碼。除了三大指數表現亮眼外，小型股走勢也十分出色：羅素2000指數16日大漲3.5%。而且跡象顯示，科技巨頭的「獨角戲」局面已經悄然結束，隨著市場為降息 預做準備，小型股的春天即將到來。

李湯姆表示，「小型股大多超賣，估值甚至更低，以本益比中位數來看，目前是2025年獲利的10倍。我們認為這股漲勢可能持續10周左右，漲幅可能高達40%。所以我認為這才剛剛開始。」

李湯姆表示，6月消費者物價指數(CPI)報告為羅素2000指數的上漲開了綠燈，因為該數據「異常疲軟」。當月通貨膨脹的降溫幅度超過預期，加強了人們對聯準會在9月降息的預期。

與史指成分股相比，羅素2000指數成分股往往對利率更為敏感，這使得升息對該指數構成挑戰；但當借貸成本最終小幅下降時，該指數就會反彈。

李湯姆說，「我認為8月真的會是一個輪動變得更加明顯的月份，小型 股將會走強，史指可能持平，或者小幅下跌。」

他進一步補充說，去年最後幾個月當羅素2000指數最後一次上漲約30%時，大型股出現暴跌。而考量目前小型股的超賣程度，這次的輪動幅度可能會更大。

除了李湯姆以外，其他人也注意到小型股看來更具吸引力。

Trade Nation資深市場分析師莫瑞森(David Morrison)表示，「這種轉變似乎不是『一次性的』，不過現在要說正在經歷一個長久趨勢還為時過早。」「話雖如此，這種輪動肯定有一個看漲的解釋，因為任何對『估值過高』科技股的獲利回吐資金，都流入了美股被忽視的領域。」