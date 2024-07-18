氣囊問題 BMW召回1145輛

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，由於駕駛座安全氣囊在展開過程中可能發生爆炸的潛在問題，BMW將在全美召回1145輛汽車。被召回的車型包括2015年款6系列Gran Coupe、2014年款5系列Gran Turismo和2014年款5系列轎車等；這些車型配備了日本汽車零件製造商高田公司生產的安全氣囊。

波音西雅圖廠工人罷工投票

波音公司華盛頓州工廠的工人將投票決定是否給予工會罷工授權，因為他們尋求在16年來與資方的首次全面談判中加薪40%。估計有3萬名參與製造波音737 MAX和其他噴射機的員工將集會支持西雅圖 T-Mobile 園區的授權，即使他們無法在9月12日合約到期之前舉行罷工。波音公司發表聲明表示：「我們仍然有信心能夠達成一項平衡員工需求和公司面臨業務現實的協議。」

房貸再融資需求達兩年新高

上周房貸利率跌至3月以來的最低水平，引發再融資需求大增。然而，購屋者似乎並不為所動。根據抵押貸款 銀行家協會(MBA)的季節性調整指數，上周房貸再融資申請量較前周增加15%，達到2022年8月以來的最高水準。與一年前房貸利率完全相同時的同周相比，需求增加了 37%。需求仍比2020年初新冠疫情爆發前低70%以上。

美國合眾銀行獲利下滑10%

美國合眾銀行(U.S. Bancorp)第2季調整後獲利下降約10%，原因是存款成本上升和貸款需求疲軟導致利息收入下降。當季淨利息收入(NII)、即銀行向客戶支付的存款與賺取的貸款利息之間的差額，較去年同期下降約9%至40.5億元。預測本季NII將與第2季水平相比保持穩定。上季平均貸款下降3.6%至3747億元。衡量貸款獲利能力的關鍵指標淨利差收縮至2.67%，低於去年同期的2.9%。

蘋果支持舊金山灣區 適用房

蘋果公司正與房產公司Sobrato的慈善部門以及另外兩家總部位於加州的集團合作，推出一項初始投資5000萬元的基金，以支持舊金山灣區的經濟適用房。蘋果表示，灣區住房創新基金是該公司在2019年承諾為加州經濟適用房捐款25億元的一部分。這支基金將支持大舊金山灣區的4個項目，在未來兩年建造400多套住宅。