我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨全代會打親情牌 范斯帶「戒毒」的媽媽現身 掀高潮

2個月前才誕下1女...杜拜公主宣布離婚 丈夫疑出軌

財經簡訊

財經新聞組／整理

氣囊問題 BMW召回1145輛

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，由於駕駛座安全氣囊在展開過程中可能發生爆炸的潛在問題，BMW將在全美召回1145輛汽車。被召回的車型包括2015年款6系列Gran Coupe、2014年款5系列Gran Turismo和2014年款5系列轎車等；這些車型配備了日本汽車零件製造商高田公司生產的安全氣囊。

波音西雅圖廠工人罷工投票

波音公司華盛頓州工廠的工人將投票決定是否給予工會罷工授權，因為他們尋求在16年來與資方的首次全面談判中加薪40%。估計有3萬名參與製造波音737 MAX和其他噴射機的員工將集會支持西雅圖 T-Mobile 園區的授權，即使他們無法在9月12日合約到期之前舉行罷工。波音公司發表聲明表示：「我們仍然有信心能夠達成一項平衡員工需求和公司面臨業務現實的協議。」

房貸再融資需求達兩年新高

上周房貸利率跌至3月以來的最低水平，引發再融資需求大增。然而，購屋者似乎並不為所動。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)的季節性調整指數，上周房貸再融資申請量較前周增加15%，達到2022年8月以來的最高水準。與一年前房貸利率完全相同時的同周相比，需求增加了 37%。需求仍比2020年初新冠疫情爆發前低70%以上。

美國合眾銀行獲利下滑10%

美國合眾銀行(U.S. Bancorp)第2季調整後獲利下降約10%，原因是存款成本上升和貸款需求疲軟導致利息收入下降。當季淨利息收入(NII)、即銀行向客戶支付的存款與賺取的貸款利息之間的差額，較去年同期下降約9%至40.5億元。預測本季NII將與第2季水平相比保持穩定。上季平均貸款下降3.6%至3747億元。衡量貸款獲利能力的關鍵指標淨利差收縮至2.67%，低於去年同期的2.9%。

蘋果支持舊金山灣區適用房

蘋果公司正與房產公司Sobrato的慈善部門以及另外兩家總部位於加州的集團合作，推出一項初始投資5000萬元的基金，以支持舊金山灣區的經濟適用房。蘋果表示，灣區住房創新基金是該公司在2019年承諾為加州經濟適用房捐款25億元的一部分。這支基金將支持大舊金山灣區的4個項目，在未來兩年建造400多套住宅。

貸款 灣區 舊金山

上一則

看好川普勝選 美股資金轉向押寶小型股、加密幣

下一則

Netflix新增訂戶數砍半 低價廣告版帶來強勁收入

延伸閱讀

財經簡訊

財經簡訊
銀行帳戶、電話號碼同時被盜 財經記者損失1.9萬

銀行帳戶、電話號碼同時被盜 財經記者損失1.9萬
暌違16年 華航台北-西雅圖航班復航 每周5班

暌違16年 華航台北-西雅圖航班復航 每周5班
布局北美市場 華航繼西雅圖下一航點鎖定這一區

布局北美市場 華航繼西雅圖下一航點鎖定這一區

熱門新聞

方舟投資公司創辦人伍德，有「女股神」之稱。(路透)

一賣輝達、特斯拉股價就開始飆...女股神教人認清3現實

2024-07-11 09:42
Benchmark分析師艾克里認為，輝達在AI市場的領導地位仍穩固，股價可望再漲30%。路透

NVIDIA暴跌後反彈沒事了？分析師：股價可望再漲30%

2024-07-13 13:16
好萊塢影星莎朗史東。圖為她今年2月出席柏林影展的檔案照。（路透）

警世教訓 莎朗史東1800萬積蓄遭搬空 專家：財產規劃少「這1步」

2024-07-11 07:17
美國通膨降溫、勞動市場減緩，加上消費品公司對需求滑落示警，美國聯準會（Fed）7月降息的可能性目前看來雖低，卻不能完全排除。路透

通膨、就業、消費都減弱 Fed不無可能提前在7月降息

2024-07-12 09:27
電動車新創Fisker上月聲請破產，創辦人菲斯克夫婦已自願將年薪減到只剩1美元。 美聯社

昔「特斯拉殺手」破產後還在燒錢 創辦人薪資砍到1元

2024-07-10 14:56
資訊科技和通訊服務是史指表現最差的兩個類股。Meta下跌5.68%，而大型科技同業蘋果、Netflix和微軟均下跌超過1.3%。路透

投資人退出科技股 那指創今年最糟表現 道指逆漲240點

2024-07-17 16:50

超人氣

更多 >
「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻

「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻
「白垃圾」變副總統是移民翻版 華人黨代表追隨川普不言輸

「白垃圾」變副總統是移民翻版 華人黨代表追隨川普不言輸
夏天開冷氣機 恆溫器該設定幾度？

夏天開冷氣機 恆溫器該設定幾度？
社安局來信了 這些人留意：盡快改用 Login.gov帳戶

社安局來信了 這些人留意：盡快改用 Login.gov帳戶
川普造勢遇襲 右翼人士抨擊女特勤保護不力

川普造勢遇襲 右翼人士抨擊女特勤保護不力