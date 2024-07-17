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小型股資金輪動 行情是否已熄火？

編譯季晶晶／綜合外電
小型股因類股輪動受益，但巴隆周刊建議投資人，避免為了獲得更多收益而投入大量資金。(路透)
小型股因類股輪動受益，但巴隆周刊建議投資人，避免為了獲得更多收益而投入大量資金。(路透)

美股小型股過去一周大漲——追蹤在美國上市2000家小型股綜合走勢的羅素2000指數周二創2024年新高，短短五天內勁揚11.5%，周三雖下跌1.1%，仍然非常接近高點——但巴隆周刊（Barron's）建議投資人，應避免為了獲得更多收益而投入大量資金。 

小型股正因類股輪動而受益。截至周二的五個交易日，羅素2000指數的表現超越標普500指數10個百分點，創下了五個交易日的最大領先幅度。

這個轉折意義重大。羅素2000指數吃癟了很長一段時間，截至7月10日收盤，今年僅上漲1.2%，遠遠不及標普500指數和那斯達克指數投資人獲得的兩位數收益。與輝達（Nvidia）是重倉股的投資組合相比，實在是悽慘。即使科技股持續下跌，Nvidia今年仍上漲145%。

為什麼有輪動行情的轉折？市場策略師表示，這是因為投資人相信美國聯準會的抗通膨進展已足以降息。利率期貨顯示，聯準會9月降息的機率極高。小型股通常債負較高，將受惠於較低的借貸成本，以及降息會帶來的較快的經濟成長。

「川普交易」是另一因素。隨著川普勝選機率升高，投資人開始預期企業所得稅率有可能降到15%，低於目前的21%。

看待類股輪動，不妨從主動型基金經理人（目標是打敗標普500指數）的角度來看。今年來，達標的唯一辦法是大量投資Nvidia或其他大型科技股。Kayne Anderson Rudnick首席市場策略師Julie Biel說，一旦主動型基金經理人覺得科技股的反彈可能結束，小型股可能飆升，他們將投入被低估的類股，以求表現「不落人後」。Biel為公司管理小型股。

那麼接下來會怎樣呢？基本面很重要。巴隆周刊提醒，小型股這波漲勢並非基於業務有重大變化，盈利或營收也沒起飛。Wolfe Research的首席投資策略師Chris Senyek表示，它們的近期表現將取決於能否繳出優於預期的業績和正面的財務預測，那才是年底前加倍看好小型股的理由。

與此同時，有關AI的負面消息，或科技公司資本支出令人失望的評論，都可能為大型科技股帶來麻煩，潛在地導致更多資金流向小型股。

這裡還有個問題：降息在內其他因素能嘉惠小型股的能力已經減弱。22V Research的Dennis DeBusschere 說，「現在幾乎已經達到軟著陸能有的最大減幅。硬著陸才有更多減幅」，小型股有可能已反映所有利多消息，這意味獲致報酬的步伐應該會放緩。這樣說來，現在貿然投入小型股顯然不是個好主意，要的話也須慎選標的。

有些投資組合的經理人正在等待適當時機。Natixis Investment Managers Solutions投資組合策略師Garrett Melson表示，「正尋找適當機會進入小型股，並不真的想追逐這波漲勢，因為我確實認為，未來幾個月（科技股）的成長情況會比現在更集中」。

他以歷史為指引說，1995年聯準會開始系列降息之前，小型股也曾大漲，但隨著經濟成長開始放緩，小型股回吐漲幅。他說，要等到對經濟成長不致落崖的信心增強，小型股的漲勢才會持續，「那就是我們等的時機」。

巴隆周刊下結論表示，有時候，投資人能做的最好策略就是等待。

投資 降息 聯準會

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