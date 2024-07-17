盤點川普哪些政策 將讓通膨怪獸再起

一些經濟學者認為，美國前總統川普提出的政策將會進一步推高通膨。(美聯社)

儘管共和黨在本周全國代表大會上，把高通膨歸咎於拜登政府，強調共和黨將「結束通貨膨脹，讓美國再次負擔得起」，然而諷刺的是，許多經濟學家和投資人認為，川普 提出減稅、提高關稅 和打擊移民等政策綱領，反而會加劇物價壓力。

儘管聯準會 準備開始放鬆貨幣政策，但川普若當選美國總統，一連串政策可能轉向，為2025年持續降息的前景構成風險。

MacroPolicy Perspectives創辦人、前聯準會經濟學家科羅納多（Julia Coronado）表示：「從表面上看，已經宣布的政策至少會帶來通膨顯著上升。」

投資人已將美國公債市場對較長債券殖利率走高的押注，稱為「川普交易」，這也反映出通膨預期增強。

川普規劃的哪些政策設想，可能會對通膨產生影響？彭博資訊盤點如下：

減稅

當政府支出超過收入時，實際上是在創造貨幣並使其進入經濟，進而提高物價格壓力。

川普承諾減稅，在其他條件不變的情況下，這將導致赤字增加。共和黨人也承諾要控制支出，但當共和黨過去同時控制白宮和國會時，並沒有實施全面的支出限制。

川普承諾延長他在2017年頒布的、將於2025年底到期的減稅政策，並取消或下調其他一些稅項。在《彭博商業周刊》周二刊登的專訪中，川普表示他希望進一步調降公司稅稅率，從目前的21%降至15%。共和黨還計劃取消對小費課稅。

關稅上調

川普的競選團隊稍早提出對所有進口品徵收10%關稅、及對所有中國大陸進口品徵收60%關稅的想法。根據彼得森國際經濟研究所的研究，對中國商品徵收60%關稅，代表中等收入家庭每年開銷會增加1,700美元。

除非賣家、進口商和零售商降低利潤率來吸收額外的成本，否則關稅上升將推高所有終端消費者支付的價格。

穆迪分析首席經濟學家詹迪表示：「這是一種停滯性通膨政策」 ，「這就是為何經濟學家討厭關稅。它同時不利於通膨和經濟成

長」。

限制移民

外來移民增加能協助抑制就業市場的薪資壓力。不過，共和黨人的目標不僅是限制非法移民，還要開展「美國史上最大規模的驅逐行動」。

這有可能加劇通膨。詹迪說，如果川普嚴格限制移民，短期內可能會造成混亂，增加成本和價格，甚至可能導致農業、建築業、製造業、運輸業和其他勞動力緊張的行業出現一些短缺。

美元政策

當美元升值時，有助於美國透過降低進口成本來緩解通膨；反之，美元貶值會加劇價格壓力。

川普在接受採訪時表示，美元兌人民幣和日圓匯率處於高位，為中國和日本帶來了優勢，美國「處境非常糟糕」。但川普沒有明確呼籲美元貶值。不過，他挑選的競選副手搭檔范斯已公開呼籲讓美元走弱，理由是有助美國出口。

能源政策

川普接受彭博商業周刊專訪時透露，他的抗通膨計畫，是透過進一步開發美國化石燃料資源來降低物價，而會讓聯準會能夠降低利率。

不過彭博分析，聯準會官員聚焦的目標是剔除能源和食品成本的核心通膨指標。近來通膨主要來自服務，而非能源。

聯準會獨立性

川普上一回擔任總統期間，時常施壓聯準會主席鮑爾降息。這引發人們擔心川普二進白宮，會威脅聯準會的獨立性。先前研究顯示，央行不受政治干預的國家通膨率較低。

在採訪中，川普表示他將允許擔任鮑爾做滿其到2026年結束的任期。

科羅納多說：「如果開始削弱央行的獨立性，那就是在玩火」，而且這種風險是全球性的。「搞亂這一點，尤其是對於身為世界準備貨幣的美元而言，是極其危險的。」