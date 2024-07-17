將更有利可圖 「儲能」產業不容小覷 帶動華爾街另一個淘金潮

特斯拉聞名在外的是生產電動車，但後來成立規模較小的能源儲存事業預料會成長得更快。（美聯社）

若在陽光充足的地方安裝數百個貨櫃般大的巨型電池，這些電池在白天太陽能充裕時充電，晚上當電力需求上升、電網負荷加重時，便可以較高的價格出售所儲存的能源。

在電力需求激增、極端氣候狀況不斷發生之際，儲能勢必成為更有利可圖的事業 。

再生能源開發商Intersect Power 執行長 Sheldon Kimber接受道瓊社訪問時說，「在能源轉型過程中，唯一有把握的就是波動性會增加。」

道瓊社指出，Intersect 投入的是一場靠電池儲能獲利、如今席捲全美的角逐，這有助於穩定老舊的電網並平衡風能和太陽能等間歇性電力來源。如今，受益於太陽能熱潮以及來自華盛頓和華爾街數十億美元投資，儲能已是一個快速成長產業。

其中，Intersect從摩根士丹利、德意志銀行和HPS Investment Partners 透過股債權集資8.37億美元，還享有政府抵稅優惠的好處。

這筆資金將用於德州 的三個大型電池儲能建案。Intersect表示，258個購自特斯拉 的 Megapack電池未來幾個月開始營運時，可為近40萬個家庭提供兩小時的電力。

Intersect Power 已同意採購價值數十億美元的 Megapack電池，並加速在加州 和德州的安裝。特斯拉聞名在外的是生產電動車，但後來成立規模較小的能源儲存事業預料會成長得更快。

向美國本地電池供應商採購，也讓Intersect能享有2022年氣候法更多補貼資格。光是抵稅優惠便足以支應德州電池建案約一半的成本。

貝羅（Beryl）颶風導致數百萬休士頓居民停電後，儲能潛力更受關注。許多家庭和企業開始安裝電池，以備停電的不時之需，也避免發生夏季常見電網中斷情況。

據S&P Global Market Intelligence估計，美國的儲能容量近年來迅速成長，已足以為數百萬家庭提供電力。加州和德州在這領域居於領先地位，內華達州、亞利桑那州等地有正在進行的建案，有助滿足AI資料中心和製造業日益增長的電力需求。

曾當過電力交易員的Tierra Climate 執行長Jacob Mansfield說：「感覺確實像是一場淘金熱。」Tierra Climate是一家新創公司，正在開發一種金融商品，讓電池公司在充放乾淨能源時能拿得更多回報。

儲能業在發展上也並非沒有阻力。未能儲能更長的電池類型勢將推陳出新，當前依賴鋰電池的建案可能不久會被淘汰。

儲能安裝量激增，電價也可能因此不會那麼波動，布建電池的獲利也會減少。在某些州，取得許可證照不易，加上連到電網也有困難，也可能會阻礙成長。