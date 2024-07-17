我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

將更有利可圖 「儲能」產業不容小覷 帶動華爾街另一個淘金潮

裝深情vs.別守寡 張國榮摯愛唐鶴德傳擁新歡育2子引論戰

將更有利可圖 「儲能」產業不容小覷 帶動華爾街另一個淘金潮

編譯劉忠勇／綜合外電
特斯拉聞名在外的是生產電動車，但後來成立規模較小的能源儲存事業預料會成長得更快。（美聯社）
特斯拉聞名在外的是生產電動車，但後來成立規模較小的能源儲存事業預料會成長得更快。（美聯社）

若在陽光充足的地方安裝數百個貨櫃般大的巨型電池，這些電池在白天太陽能充裕時充電，晚上當電力需求上升、電網負荷加重時，便可以較高的價格出售所儲存的能源。

在電力需求激增、極端氣候狀況不斷發生之際，儲能勢必成為更有利可圖的事業 。

再生能源開發商Intersect Power 執行長 Sheldon Kimber接受道瓊社訪問時說，「在能源轉型過程中，唯一有把握的就是波動性會增加。」

道瓊社指出，Intersect 投入的是一場靠電池儲能獲利、如今席捲全美的角逐，這有助於穩定老舊的電網並平衡風能和太陽能等間歇性電力來源。如今，受益於太陽能熱潮以及來自華盛頓和華爾街數十億美元投資，儲能已是一個快速成長產業。

其中，Intersect從摩根士丹利、德意志銀行和HPS Investment Partners 透過股債權集資8.37億美元，還享有政府抵稅優惠的好處。

這筆資金將用於德州的三個大型電池儲能建案。Intersect表示，258個購自特斯拉的 Megapack電池未來幾個月開始營運時，可為近40萬個家庭提供兩小時的電力。

Intersect Power 已同意採購價值數十億美元的 Megapack電池，並加速在加州和德州的安裝。特斯拉聞名在外的是生產電動車，但後來成立規模較小的能源儲存事業預料會成長得更快。

向美國本地電池供應商採購，也讓Intersect能享有2022年氣候法更多補貼資格。光是抵稅優惠便足以支應德州電池建案約一半的成本。

貝羅（Beryl）颶風導致數百萬休士頓居民停電後，儲能潛力更受關注。許多家庭和企業開始安裝電池，以備停電的不時之需，也避免發生夏季常見電網中斷情況。

據S&P Global Market Intelligence估計，美國的儲能容量近年來迅速成長，已足以為數百萬家庭提供電力。加州和德州在這領域居於領先地位，內華達州、亞利桑那州等地有正在進行的建案，有助滿足AI資料中心和製造業日益增長的電力需求。

曾當過電力交易員的Tierra Climate 執行長Jacob Mansfield說：「感覺確實像是一場淘金熱。」Tierra Climate是一家新創公司，正在開發一種金融商品，讓電池公司在充放乾淨能源時能拿得更多回報。

儲能業在發展上也並非沒有阻力。未能儲能更長的電池類型勢將推陳出新，當前依賴鋰電池的建案可能不久會被淘汰。

儲能安裝量激增，電價也可能因此不會那麼波動，布建電池的獲利也會減少。在某些州，取得許可證照不易，加上連到電網也有困難，也可能會阻礙成長。

德州 加州 特斯拉

上一則

愛迪達二度調高全年獲利預估 經典鞋款銷售強勁

下一則

AI需求旺 ASML第2季接單優於預期 但本季展望稍遜

延伸閱讀

德州等南部4州瘋蓋新屋 專家示警：巨大房市泡沫將爆炸

德州等南部4州瘋蓋新屋 專家示警：巨大房市泡沫將爆炸
紐約客談／立法遏止電動車亂象 成效待觀察

紐約客談／立法遏止電動車亂象 成效待觀察
天氣熱到電池「膨脹到像脫皮」 網友嚇壞：不該把手機放車內

天氣熱到電池「膨脹到像脫皮」 網友嚇壞：不該把手機放車內
南韓電池大廠SK On 營運亮紅燈

南韓電池大廠SK On 營運亮紅燈

熱門新聞

方舟投資公司創辦人伍德，有「女股神」之稱。(路透)

一賣輝達、特斯拉股價就開始飆...女股神教人認清3現實

2024-07-11 09:42
Benchmark分析師艾克里認為，輝達在AI市場的領導地位仍穩固，股價可望再漲30%。路透

NVIDIA暴跌後反彈沒事了？分析師：股價可望再漲30%

2024-07-13 13:16
好萊塢影星莎朗史東。圖為她今年2月出席柏林影展的檔案照。（路透）

警世教訓 莎朗史東1800萬積蓄遭搬空 專家：財產規劃少「這1步」

2024-07-11 07:17
美國通膨降溫、勞動市場減緩，加上消費品公司對需求滑落示警，美國聯準會（Fed）7月降息的可能性目前看來雖低，卻不能完全排除。路透

通膨、就業、消費都減弱 Fed不無可能提前在7月降息

2024-07-12 09:27
電動車新創Fisker上月聲請破產，創辦人菲斯克夫婦已自願將年薪減到只剩1美元。 美聯社

昔「特斯拉殺手」破產後還在燒錢 創辦人薪資砍到1元

2024-07-10 14:56
背靠華為的賽力斯集團終於賺錢了。圖為華為問界M5汽車。(新華社)

背靠華為 賽力斯汽車終於賺錢了

2024-07-09 13:42

超人氣

更多 >
在這6個城市 社安金最好用

在這6個城市 社安金最好用
華人女性在久石讓音樂會上遭川粉辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」

華人女性在久石讓音樂會上遭川粉辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」
美西極端熱浪 父女國家公園健行身亡

美西極端熱浪 父女國家公園健行身亡
范斯：川普將迅速結束俄烏戰 以專注對付中國

范斯：川普將迅速結束俄烏戰 以專注對付中國
「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」

「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」