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獲美補助還投資43家中國AI新創 英特爾創投惹議

編譯劉忠勇／綜合報導
中國新創科技公司仍可看到英特爾投資的觸角。（路透）
中國新創科技公司仍可看到英特爾投資的觸角。（路透）

英國金融時報（FT）報導，美國晶片巨擘英特爾（Intel）在準備向美國政府取得數十億美元補助之際，旗下創投基金部門在中國卻仍是相當活躍的金主，投資當地人工智慧（AI）和半導體新創公司等逾40家新創業者，可能引發爭議。

FT分析，英特爾創投部門英特爾資本（Intel Capital）持有43家中國科技新創公司的股權。Crunchbase的資料顯示，英特爾資本1990年代之初成立以來，已投資超過120家中國大陸企業。英特爾資本的投資並未列於英特爾的資產負債表。

報導指出，英特爾資本目前在中國的投資，包括約16家AI新創企業和15家半導體業者，以及開發雲端服務、電動車、電信、虛擬實境（VR）系統和電池的公司。

過去一年多家，在美國政府施壓美國投資業者撤出中國之際，英特爾資本仍繼續支持中國新創企業。

FT報導，英特爾資本今年2月參與深圳5G和雲端基礎設施平台艾靈網路（AI-Link）的2000萬美元籌資，去年還帶頭參與上海光電硬體製造商鯤游光電的9100萬美元籌資。

在美中地緣政治緊張升高之際，華府已加強檢視兩國之間的民間資金流動，今年6月公布新規定，限制美國投資人對產品可能用於軍事的陸企投資，預料今年敲定。FT引述一位熟悉拜登政府新規定思維的人士指出，英特爾資本的投資「正是有助於凝聚對外投資設限共識的典型案例」。

報導也指出，一旦美國規定正式上路，英特爾資本可能得被迫自部分公司撤資，不過美國財政部也正在研究是否對某些創投交易給予豁免。

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