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美投行業務復甦 大摩Q2淨利年增逾4成

財經新聞組／綜合報導
投行業務走出兩年乾涸，推動摩根史坦利業績走高。（路透）
投行業務走出兩年乾涸，推動摩根史坦利業績走高。（路透）

投資銀行業務的復甦，有助摩根史坦利第2季獲利，摩根士丹利於16日美股盤前公布2024會計年度第二季財報，由於股票和債券承銷業務強勁、投資銀行業務反彈，該季淨利年增逾四成，打敗華爾街分析師預期；但其主要財富業務仍疲軟，成長放緩至2%，而去年同期則是成長16%。淨增新資產達360億元，低於去年的895億元。

該行的財富業務在前執行長戈爾曼的領導下蓬勃發展，與投資銀行和交易等波動較大的市場敏感業務相比，產生更穩定的收入。大摩的目標是管理10兆元的客戶資產。

財務長耶沙亞(Sharon Yeshaya)表示，該業務的成長在銀行的預期範圍內。

財富業務的成長幫助摩根史坦利比華爾街同行高盛更能應對投資銀行業兩年來的低迷。

根據LSEG的數據，該部門本季營收從去年同期的66.6億元增至67.9億元，略低於華爾街的預期。

根據財報，截至6月30日當季，摩根士丹利第二季營收報150億美元，高於分析師預估的 142.7 億美元、淨利年增41%至30.8億美元，合每股獲利 1.82 美元，高於分析師預估的1.65美元、股本回報率為13%，也高於分析師預期的 11.7%。

在華爾街經歷近兩年的乾旱之後，經濟前景的改善、美國降息的預期以及股市的飆升，刺激了收購、債券銷售和股票發行。Dealogic的數據顯示，上半年全球投資銀行業務收入成長17%達到416億元。

摩根史坦利第2季投資銀行業務收入暴增51%至16.2億美元。

耶沙亞表示，投資銀行業務正處於復甦的初期。

在該業務中，受首次公開募股(IPO)和私募股票銷售反彈的推動，股票承銷收入猛增56%至3.52億元；而受公司債銷售的推動，固定收益承銷收入猛增71%至6.75億元。

由於完成的交易增多，諮詢收入也增加30%達到5.92億元。

股票和債券交易部門本季表現也超出預期。股票淨收入較去年同期成長18%，固定收益淨收入成長16%。

該銀行的機構證券部門第2季營收為70億元，高於去年同期的57億元。

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