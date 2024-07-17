利息收入降低+準備金提撥增 美商銀Q2獲利減

美國商銀第2季獲利下降，原因是貸款 利息收入減少，並提撥更多資金來彌補潛在的信貸損失。

執行長莫伊尼漢(Brian Moynihan)表示：「我們領先的消費銀行業務的實力和獲利能力，獲得全球市場、全球銀行和財富管理業務的成長和獲利能力的補充。」

美商銀在截至6月30日的第2季獲利69億元，合每股83分。去年同期為74億元和每股88分。

由於利率達到2007年以來的最高水平，銀行加大了存款支出，提高了債券 回報率，使貨幣市場基金等替代品更具吸引力。

防止存款外流的成本已經侵蝕了銀行從向借款人收取利息所獲得的收益。

美國銀行第2季NII下降3%至137億美元。信貸損失準備金為15億元，高於去年同期的11億元。

不過該行預計第4季NII為145億元，高於分析師預測的144億元。

由於美國經濟呈現韌性，近幾個月鼓勵企業透過出售股票和發行債券籌集資金，資本市場復甦，提高了投資 銀行的承銷費用。

併購趨勢也十分強勁，增加了投資銀行的諮詢費用。美國銀行的投資銀行費用躍升29%達到16億元。

該部門與同行相比面臨更嚴格的競爭。2023年第2季，美國銀行的投資銀行費用增加了7%，而摩根大通和花旗集團則下降。