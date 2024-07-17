美股最錢線/晶片財報將至 花旗堅定看多

美股財報季即將進入高潮階段，花旗仍看好半導體類股，原因包括設備銷售強於預期，以及業者在人工智慧(AI )方面的持續支出。

進入財報季，花旗的首選標的是輝達、美光、AMD、博通和Marvell Technology Inc.，這些公司主要與AI相關。花旗認為，即使估值偏高，但費城半導體指數可以繼續走高。

花旗分析師丹利(Christopher Danely)在報告中寫道：「預計隨著工業終端市場進行庫存補充，AI的優勢、PC、無線和資料中心終端市場的穩定，以及類比晶片 公司更好的業績和財測，2024年第2季的財報季將成為半導體領域的積極催化劑，整體預期將繼續走高。」並引用該公司的半導體投資規則第一條：「不要根據估值買入或賣出」。

丹利將AMD的目標價從176元調升至210元，並調高業績預期。 他說：「AI市場持續成長，我們的調查顯示，潛在市場規模正在擴張，政府機構、大學和中型企業都在購買AI晶片。預計AMD將在本月的財報中提高其AI銷售預測。」並提到博通最近也提高了其AI銷售財測。

其次，丹利指出，全球對iPhone的興趣增加，部分原因是折扣策略和AI的推動，這將使高通 受益。他將高通目標價從170元調升至200元，並調高了這家晶片製造商的業績預期。

此外，丹利表示，晶片領域中一個比較特殊的領域是類比晶片。但即使是類比晶片，看來也在反彈。因此，丹利將NXP Semiconductors和德州儀器的目標價分別從150元和185元調升至220元和200元，獲利預期也有所調升。

相反，丹利將ON Semiconductor Corp的評級從「買入」下修至「中性」，理由是碳化矽市場疲軟。即使如此，分析師大多看好該股：華爾街分析師給它的普遍評級是「買進」。