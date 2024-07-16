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女股神伍德：特斯拉股價可十倍翻 獲Robotaxi帶旺

編譯黃淑玲／綜合外電
擁有「女股神」稱號的方舟投資管理公司執行長伍德（Cathie Wood）。 (路透)
擁有「女股神」稱號的方舟投資管理公司執行長伍德（Cathie Wood）。 (路透)

有「女股神」稱號的方舟投資管理公司執行長伍德（Cathie Wood）說，獲利能力更佳的自駕計程車（robotaxi）將會是特斯拉股價可以十倍翻的催化劑。

伍德在彭博電視的訪談裡，形容自駕計程車生態系是個全球營收可達8兆美元到10兆美元的大機會，她認為像是特斯拉這樣的平台供應者可搶到多達一半的市占。

投資人現在看待特斯拉，已經不單純就是一家電動車公司，也考量它的自駕計程車潛力。伍德說：「自駕計程車平台，是現今最大的人工智慧（AI）發展。」她現在已經以自駕潛力做為評估特斯拉價值的主要依據。「若如我們所料，特斯拉股票大有前程」。

特斯拉今年的股價直到4月22日跌幅高達43%，當時反映全球電動車銷售疲軟。不過股價在近兩個多月反彈，已抹去大部分的失土，然而與美股「科技七雄」相比，表現還是差一大截。

伍德長期看好特斯拉，特斯拉也是「方舟創新ETF」持股最多的股票。「方舟創新ETF」今年跌約9%，而標普500上漲18%；這檔基金的資產規模已經減少近三分之一，部分是因投資人進行贖回。

伍德認為，自駕計程車網路會是個「贏者全拿」的商機，平台提供者可由車隊擁有者收進來的車資當中，抽取30%到50%的佣金，由之產生爆發性的經常現金流。她說，自駕計程車平台的利潤率50%以上，勝過製造、銷售汽車的商業模式。

特斯拉 自駕 投資

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