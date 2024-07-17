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川普要台灣付保護費 學者：親美抗中政策將是新挑戰

精品業面臨「奢侈恥辱」 CNBC：中國經濟低迷、富人不敢炫富

財經簡訊

財經新聞組／整理

Uber可查詢等車時間和價格

Uber推出一項新功能，讓用戶可以查看1萬多個城市的平均等車時間和乘車費用。平均等車時間和價格是根據該城市內網約車的最新歷史匯總數據。客戶可以在他們查看的日期和時間查看特定路線的價格，但目前無法調整設定來檢查一天中不同時間的等待和費用。用戶可以透過開啟應用程式並點擊「去哪裡？」來使用該工具，也可選擇「在其他城市搜尋」。

駭客影響 聯合健康保險調升

聯合健康保險(UnitedHealth)調升其科技部門2月遭駭客攻擊對其今年獲利的影響；該公司預計其Change Healthcare部門遭受的駭客攻擊將導致全年調整後獲利影響在30分以上。話雖如此，該公司仍維持每股27.5至28元的全年調整後獲利財測。第2季醫療損失率為85.1%，而去年同期為83.2%。分析師平均預期為84.4%。

嘉信理財新經紀帳戶遜預期

嘉信理財指出，上季開設新經紀帳戶的客戶數量少於分析師預期。該公司在財報聲明中表示，本季新增經紀帳戶增至98.5萬個。雖然高於一年前同期的96萬個，但仍低於分析師預期的104萬。即使如此，嘉信理財上季淨利為13.3億元，超過分析師平均預期的12.3億元。每股獲利66分，也超出預期。

微軟AI新創員工遭英調查

微軟聘用人工智慧(AI)新創公司Inflection的某些前員工，被移交英國進行初步合併調查。英國競爭與市場管理局(CMA)表示，應對Inflection聯合創始人蘇里曼(Mustafa Suleyman)以及該新創公司大部分員工被微軟聘用進行評估，以確定其是否構成英國規則下的合併，從而導致在AI領域的競爭減少。CMA將在9月11日之前宣布是否將案件移交第二階段調查的決定。

道富銀行手續費助營收增3%

道富銀行上季管理的客戶資產增加，手續費收入24.6億元，高於去年同期的24.2億元；有助營收達31.9億元，成長3%，超出預期的31.5億元。管理資產(AUM)成長16%至4.42兆元；託管和/或管理資產(AUC/A)達到創紀錄的44.31兆元，高於去年的39.59兆元。然而，由於費用增加，該行本季獲利下降7%至7.11億元，合每股2.15元。淨利息收入(NII)較上年同期成長6%達到7.35億元。

微軟 駭客 AI

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