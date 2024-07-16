川普說若當選 會讓Fed主席鮑爾「做好做滿」、考慮讓戴蒙當財長

川普說他二度當選美國總統，會讓Fed主席鮑爾在2028年1月31日任期屆滿前「做好做滿」。(歐新社)

前總統川普 在他的海湖莊園接受彭博商業周刊90分鐘的專訪，表示如果他在11月5日的美國總統大選獲勝，他不會尋求讓聯準會主席鮑爾 在任期屆滿前被免職，此外，他會考慮讓摩根大通 執行長戴蒙（Jamie Dimon）擔任財政部長。

川普在訪談中把自己的經濟計畫歸納為「低利率與稅率」，並表示會有「巨大激勵措施來推動並把生意帶回我們的國家」。彭博商業周刊對川普的採訪是在6月底進行、7月16日刊出。

談到聯準會時，川普表示他將允許鮑爾做滿他到2028年1月31日屆滿的主席任期。這代表如果川普二進白宮，鮑爾與川普第二屆政府會有很深的交集。

川普表示：「我會讓他做滿」，「尤其是如果我認為他在做正確的事」。

不過，川普毫不掩飾他對利率政策的想法，他警告說，聯準會應該避免在11月大選前降息，避免藉此拉抬拜登選情。目前華爾街已充分預期年底前會有兩次降息，包括9月降息，也就是在美國11月大選前。川普說：「這是他們知道不該做的事。」

另外，川普也提到會考慮讓摩根大通執行長戴蒙擔任財政部長，「他是我會考慮的人選」，儘管川普去年曾抨擊戴蒙市「名過其實的全球主義份子」。

摩根大通和戴蒙的一位發言人都不願回應川普的言論。

川普也提到通膨問題。川普先前對拜登的經濟治理有無止盡的批評。但他認為，在高物價和高利率引發的憤怒中，有機會吸引通常不支持共和黨的選民，例如非裔和西班牙裔男性。川普表示，他將透過開放美國開採更多石油和天然氣來降低物價， 「我們比任何人都擁有更多的液態黃金」。

川普在專訪中還表示，他希望把公司稅稅率從目前的21%調降至低達15%。如果事實證明這個目標太難實現，他會滿足於把公司稅率降到20%，理由是自己喜歡這個數字的「簡單性」。

除了目標對中國大陸進口品徵收60%至100%的新關稅外，川普還表示將對來自其他國家的進口產品徵收10%的全面關稅，理由是外國沒有購買足夠的美國商品。

川普也透露，他不再計劃禁止社群媒體應用程式TikTok。