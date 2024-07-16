我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普遇刺後民調 僅領先拜登2個百分點、逾8成選民憂國家失控

華人女性在久石讓音樂會上遭川粉辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」

川普說若當選 會讓Fed主席鮑爾「做好做滿」、考慮讓戴蒙當財長

編譯葉亭均／綜合外電
川普說他二度當選美國總統，會讓Fed主席鮑爾在2028年1月31日任期屆滿前「做好做滿」。(歐新社)
川普說他二度當選美國總統，會讓Fed主席鮑爾在2028年1月31日任期屆滿前「做好做滿」。(歐新社)

前總統川普在他的海湖莊園接受彭博商業周刊90分鐘的專訪，表示如果他在11月5日的美國總統大選獲勝，他不會尋求讓聯準會主席鮑爾在任期屆滿前被免職，此外，他會考慮讓摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）擔任財政部長。

川普在訪談中把自己的經濟計畫歸納為「低利率與稅率」，並表示會有「巨大激勵措施來推動並把生意帶回我們的國家」。彭博商業周刊對川普的採訪是在6月底進行、7月16日刊出。

談到聯準會時，川普表示他將允許鮑爾做滿他到2028年1月31日屆滿的主席任期。這代表如果川普二進白宮，鮑爾與川普第二屆政府會有很深的交集。

川普表示：「我會讓他做滿」，「尤其是如果我認為他在做正確的事」。

不過，川普毫不掩飾他對利率政策的想法，他警告說，聯準會應該避免在11月大選前降息，避免藉此拉抬拜登選情。目前華爾街已充分預期年底前會有兩次降息，包括9月降息，也就是在美國11月大選前。川普說：「這是他們知道不該做的事。」

另外，川普也提到會考慮讓摩根大通執行長戴蒙擔任財政部長，「他是我會考慮的人選」，儘管川普去年曾抨擊戴蒙市「名過其實的全球主義份子」。

摩根大通和戴蒙的一位發言人都不願回應川普的言論。

川普也提到通膨問題。川普先前對拜登的經濟治理有無止盡的批評。但他認為，在高物價和高利率引發的憤怒中，有機會吸引通常不支持共和黨的選民，例如非裔和西班牙裔男性。川普表示，他將透過開放美國開採更多石油和天然氣來降低物價， 「我們比任何人都擁有更多的液態黃金」。

川普在專訪中還表示，他希望把公司稅稅率從目前的21%調降至低達15%。如果事實證明這個目標太難實現，他會滿足於把公司稅率降到20%，理由是自己喜歡這個數字的「簡單性」。

除了目標對中國大陸進口品徵收60%至100%的新關稅外，川普還表示將對來自其他國家的進口產品徵收10%的全面關稅，理由是外國沒有購買足夠的美國商品。

川普也透露，他不再計劃禁止社群媒體應用程式TikTok。

川普 鮑爾 摩根大通

上一則

川普當選機率增 全球經濟心生畏懼？學者這麼看

下一則

瑞銀喊「超級8」 黑馬鴻海、騰訊、聯想也入榜

延伸閱讀

川普當選機率增 全球經濟心生畏懼？學者這麼看

川普當選機率增 全球經濟心生畏懼？學者這麼看
范斯為川普2.0經濟學加分？克魯曼：移民經濟學不及格

范斯為川普2.0經濟學加分？克魯曼：移民經濟學不及格
匈總理致函歐盟領袖 稱川普勝選後將調停俄烏戰爭

匈總理致函歐盟領袖 稱川普勝選後將調停俄烏戰爭
范斯：川普將迅速結束俄烏戰 以專注對付中國

范斯：川普將迅速結束俄烏戰 以專注對付中國

熱門新聞

方舟投資公司創辦人伍德，有「女股神」之稱。(路透)

一賣輝達、特斯拉股價就開始飆...女股神教人認清3現實

2024-07-11 09:42
Benchmark分析師艾克里認為，輝達在AI市場的領導地位仍穩固，股價可望再漲30%。路透

NVIDIA暴跌後反彈沒事了？分析師：股價可望再漲30%

2024-07-13 13:16
好萊塢影星莎朗史東。圖為她今年2月出席柏林影展的檔案照。（路透）

警世教訓 莎朗史東1800萬積蓄遭搬空 專家：財產規劃少「這1步」

2024-07-11 07:17
美國通膨降溫、勞動市場減緩，加上消費品公司對需求滑落示警，美國聯準會（Fed）7月降息的可能性目前看來雖低，卻不能完全排除。路透

通膨、就業、消費都減弱 Fed不無可能提前在7月降息

2024-07-12 09:27
電動車新創Fisker上月聲請破產，創辦人菲斯克夫婦已自願將年薪減到只剩1美元。 美聯社

昔「特斯拉殺手」破產後還在燒錢 創辦人薪資砍到1元

2024-07-10 14:56
背靠華為的賽力斯集團終於賺錢了。圖為華為問界M5汽車。(新華社)

背靠華為 賽力斯汽車終於賺錢了

2024-07-09 13:42

超人氣

更多 >
川普支持者遺孀拒接拜登電話：先生死前只說了兩個字

川普支持者遺孀拒接拜登電話：先生死前只說了兩個字
醫建議旅行返家後不要立刻開行李箱收拾 網友：感謝懶惰救了我

醫建議旅行返家後不要立刻開行李箱收拾 網友：感謝懶惰救了我
美西極端熱浪 父女國家公園健行身亡

美西極端熱浪 父女國家公園健行身亡
在這6個城市 社安金最好用

在這6個城市 社安金最好用
川普遇刺前86秒影片曝光 目擊者大叫屋頂有人 反狙擊手其實在建築裡

川普遇刺前86秒影片曝光 目擊者大叫屋頂有人 反狙擊手其實在建築裡