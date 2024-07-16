全球市場夏季最大驚喜是什麼？高盛：Fed 7月就降息

美國聯準會（Fed）本月底將宣布最新貨幣決策，市場普遍預料將維持利率不動。但高盛經濟學家認為，Fed最快本月啟動降息的理由充分，何必再等七個星期。（路透）

高盛 首席經濟學家認為，美國聯準會（Fed）有三大理由應該在7月底就啟動降息 ，由於目前市場普遍預料Fed最快也要到9月才出手，倘若萬一被高盛料中，這將是今夏全球金融市場最大驚喜。

高盛首席經濟學家海濟爾斯（Jan Hatzius）15日發布研究報告指出，美國通膨朝Fed長期目標2%下滑已見到充足的進展，7月底就降利率 合情合理。

海濟爾斯表示，高盛根據最新失業率與通膨數據，推估Fed聯邦資金利率的「中性」水準現在大約是4%，大幅低於聯邦資金利率目標區間現在的實際水準，即5.25%~5.5%。基於這個觀察、6月消費者物價指數（CPI）令人鼓舞，加上Fed主席鮑爾上周的國會證詞內容，高盛預期Fed「很快」就會啟動降息。

近來市場也普遍預期Fed降息在望，根據芝商所（CME）FedWatch網站，交易員如今押注Fed利率決策小組聯邦公開市場操作委員會（FOMC）在9月18日會後降息1碼（0.25個百分點）的機率高達92%，9月那場例會一口氣降息2碼（0.5個百分點）的機率甚至估有8%。

然而，FedWatch也顯示，投資人認為7月30日至31日就啟動降息的機率僅7%。

但海爾濟斯說：「何必再等？」他說：「我們認為，最快在7月30日至31日這場例會就降息，有紮實的論據。」

他舉出Fed不應該再等下去的三個理由：

一、支持降息的數據已經明顯擺在眼前

海爾濟斯說：「如果降息的理由已顯而易見，何必再等七個星期才出手？」

二、7月降息可降低待通膨意外回溫才降的風險

海爾濟斯說：「單月通膨數據波動大，總是有暫時升溫的風險，那可能使解釋9月為何降息變得很尷尬。7月就啟動，即可避開那個風險。」

三、政治因素也不得不考量，9月6日至7日那場FOMC會議緊接在11月5日總統大選日後登場。Fed或許希望避免因降息時間點太接近引起非議。

海爾濟斯說：「FOMC有不容置疑（雖從未承認）的動機，避免在總統選戰進入最後兩個月時降利率。那不表示該委員會9月不可能降息，只是7月降息會比較好。」

海爾濟斯雖認為Fed本月底就降息是明顯的選擇，但對金融市場而言將是令人措手不及的大意外。

不過，不僅這位高盛經濟學家持這種觀點，華爾街日報上周一篇評論也呼應此觀點，指出Fed自訂的降息標準--對通膨滑向2%的目標有信心--既已達成，7月降息將是順理成章之事。

在百事公司等消費品公司紛紛對需求滑落示警之際，Fed若基於程序考量、等太久才降息，可能冒著放任經濟下沉力量在這段等待期間持續增強的風險。（請參見「美國通膨、就業、消費都減弱 Fed不無可能提前在7月降息」一文）。

巴隆周刊（Barron's）也指出，倘若本周公布的零售銷售和就業數據都顯示成長減速慢行，不能完全排除Fed意外在7月底降息的可能性。若是如此，將給美股漲勢添加柴火。