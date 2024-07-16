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「川普交易」發威 川普媒體公司股票單日飆漲逾30%

「川普交易」發威 川普媒體公司股票單日飆漲逾30%

編譯黃淑玲／綜合外電
川普因為被主要社群平台封殺，自己開設媒體公司，成立「真實社群」（Truth Social）平台。 （路透）
川普因為被主要社群平台封殺，自己開設媒體公司，成立「真實社群」（Truth Social）平台。 （路透）

美國前總統川普的媒體公司「川普媒體科技集團」周一（15日）股價收盤狂漲超過30%，創下單日最大漲幅紀錄，成為股市所謂「川普交易」現象中最直接的交易。投資人看好川普遇刺僅受輕傷後，可望再度入主白宮

「川普媒體科技集團」（Trump Media & Technology Group）周一收盤飆高31.37%，報40.58美元。盤中最高漲幅曾達50%。股價來到6月12日以來最高。這家媒體公司今年3月上市，是川普社群媒體「真實社群」（Truth Social）的母公司。公司掛牌交易後，股價波動一直很大。

2021年因川普敗選引發國會大廈騷亂，川普在多個主要社群平台遭禁後，川普才推出「真實社群」，做為自己可以繼續發聲的舞台。「川普媒體科技」由川普本人與內部管理階層成員持有該公司多數股份，其餘股份主要由散戶持有。

另一檔媒體是較為間接的川普交易。保守派網路網站Rumble周一大漲21%，因為川普選定的副手人選范斯（前譯萬斯）擔任共同創辦人的創投基金Narya資本管理公司在2021年時參與了Rumble的募資。

「川普媒體科技」股價周一盤後交易時段回落大約10%。以周一收盤時的價格計算，川普持股價值漲至近50億美元。公司股價近幾個月來震盪一直劇烈。上月末總統大選辯論後一度暴漲，因美國總統拜登辯論表現不佳，但隨後又走跌。又如今年5月，在川普所涉的34項罪名被判有罪隔天，這檔股票曾大跌 5%。

專家指出，「川普媒體科技」一直是投資人押注川普再掌白宮的操作標的，基本上是一檔依靠炒作與市場話題進行交易的迷因股。

川普 白宮 投資

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