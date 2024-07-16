我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨全代會啟動高級別維安 特勤州警警察全投入

醫建議 旅行返家後不要立刻開行李箱收拾

美股最錢線/蘋果印度收入近80億 同比增33%

財經新聞組／綜合報導

知情人士透露，在截至今年3月的過去一年，蘋果公司在印度的收入近80億元，較上年同期增長約33%。其中iPhone占銷售額一半以上；不過即使發展迅速，數據顯示在印度約6.9億支智慧手機中，iPhone僅占3.5%左右。

蘋果印度年銷售額創下近80億元的紀錄，投射出這個正快速成長的市場。從財報來看，蘋果公司並沒有單獨列出印度地區的營收，但按照規定，它必須向當地政府報告在印度的年度銷售額。

根據媒體引述知情人士報導，在截至今年3月的過去12個月裡，該公司的印度收入較上年同期的60億元成長約33%，其中iPhone占銷售額一半以上。

這也證明蘋果的收入來源更加多元化。隨著經濟的擴張，印度消費者的購買力也在逐漸加強。目前，蘋果正在將更多的手機組裝業務交給印度工廠，蘋果還在當地經營着兩家旗艦店。

蘋果執行長庫克一直在大力發展印度市場。去年他訪問該國，在當地開設兩家蘋果專賣店，銷售iPhone、iPad、MacBook電腦和其他設備及配件。隨著印度的中產階級穩步擴大，蘋果產品被其視為社會地位的象徵。

目前，蘋果公司在印度生產包括最新款iPhone 15在內的機型，但不包括更高規格的Pro和Pro Max機型，大部分設備都用於出口。根據之前的報導，蘋果在印度的組裝合作伙伴上個財年在該國生產的iPhone產值翻了一倍，達到140億元。

雖然蘋果正在印度快速成長，不過印度的手機市場還是被安卓系統行動設備所主導。Counterpoint Research 數據顯示，在印度約 6.9 億支智慧手機中，iPhone 僅占 3.5% 左右。所以即使印度是蘋果成長最快的市場之一，但在蘋果最近一個財年 3830 億美元的銷售額中，印度僅占 2% 左右。（財經新聞組）

印度 iPhone 安卓

上一則

百度無人計程車「太笨」 普及還早

下一則

Google最大併購 傳母公司230億買以色列資安新創Wiz

延伸閱讀

彭博：蘋果印度銷售額成長33%至近80億美元

彭博：蘋果印度銷售額成長33%至近80億美元
蘋果發表全新午夜色HomePod mini

蘋果發表全新午夜色HomePod mini
彭博：蘋果上年度在印度營收增三成至紀錄新高 iPhone貢獻過半

彭博：蘋果上年度在印度營收增三成至紀錄新高 iPhone貢獻過半
亞洲首富的小兒子花1億美元辦婚禮 貝克漢、愛黛兒都捧場

亞洲首富的小兒子花1億美元辦婚禮 貝克漢、愛黛兒都捧場

熱門新聞

方舟投資公司創辦人伍德，有「女股神」之稱。(路透)

一賣輝達、特斯拉股價就開始飆...女股神教人認清3現實

2024-07-11 09:42
Benchmark分析師艾克里認為，輝達在AI市場的領導地位仍穩固，股價可望再漲30%。路透

NVIDIA暴跌後反彈沒事了？分析師：股價可望再漲30%

2024-07-13 13:16
以色列對哈瑪斯攻勢仍未停歇。（路透）

亞洲航運股為什麼又重挫？

2024-07-08 05:14
好萊塢影星莎朗史東。圖為她今年2月出席柏林影展的檔案照。（路透）

警世教訓 莎朗史東1800萬積蓄遭搬空 專家：財產規劃少「這1步」

2024-07-11 07:17
美國通膨降溫、勞動市場減緩，加上消費品公司對需求滑落示警，美國聯準會（Fed）7月降息的可能性目前看來雖低，卻不能完全排除。路透

通膨、就業、消費都減弱 Fed不無可能提前在7月降息

2024-07-12 09:27
美超微創辦人梁見後、特斯拉創辦人馬斯克。翻攝自梁見後個人專頁

馬斯克買35萬個輝達 GPU 配備特斯拉xAI、最快近月上線

2024-07-08 15:16

超人氣

更多 >
3星座是說謊大師 摩羯騙人超理性、他們最難看穿

3星座是說謊大師 摩羯騙人超理性、他們最難看穿
終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔

終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔
價錢貴50% 搭機買豪華經濟艙位值得嗎？

價錢貴50% 搭機買豪華經濟艙位值得嗎？
右耳纏繃帶 川普受訪：我本來應該已經死了

右耳纏繃帶 川普受訪：我本來應該已經死了
他靠5招 雖賺普通薪水也成百萬富翁

他靠5招 雖賺普通薪水也成百萬富翁