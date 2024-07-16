美股最錢線/蘋果印度收入近80億 同比增33%

知情人士透露，在截至今年3月的過去一年，蘋果公司在印度 的收入近80億元，較上年同期增長約33%。其中iPhone 占銷售額一半以上；不過即使發展迅速，數據顯示在印度約6.9億支智慧手機中，iPhone僅占3.5%左右。

蘋果印度年銷售額創下近80億元的紀錄，投射出這個正快速成長的市場。從財報來看，蘋果公司並沒有單獨列出印度地區的營收，但按照規定，它必須向當地政府報告在印度的年度銷售額。

根據媒體引述知情人士報導，在截至今年3月的過去12個月裡，該公司的印度收入較上年同期的60億元成長約33%，其中iPhone占銷售額一半以上。

這也證明蘋果的收入來源更加多元化。隨著經濟的擴張，印度消費者的購買力也在逐漸加強。目前，蘋果正在將更多的手機組裝業務交給印度工廠，蘋果還在當地經營着兩家旗艦店。

蘋果執行長庫克一直在大力發展印度市場。去年他訪問該國，在當地開設兩家蘋果專賣店，銷售iPhone、iPad、MacBook電腦和其他設備及配件。隨著印度的中產階級穩步擴大，蘋果產品被其視為社會地位的象徵。

目前，蘋果公司在印度生產包括最新款iPhone 15在內的機型，但不包括更高規格的Pro和Pro Max機型，大部分設備都用於出口。根據之前的報導，蘋果在印度的組裝合作伙伴上個財年在該國生產的iPhone產值翻了一倍，達到140億元。

雖然蘋果正在印度快速成長，不過印度的手機市場還是被安卓 系統行動設備所主導。Counterpoint Research 數據顯示，在印度約 6.9 億支智慧手機中，iPhone 僅占 3.5% 左右。所以即使印度是蘋果成長最快的市場之一，但在蘋果最近一個財年 3830 億美元的銷售額中，印度僅占 2% 左右。（財經新聞組）