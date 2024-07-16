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財經簡訊

財經新聞組／整理

PayPal遭波蘭罰款2730萬元

波蘭反壟斷和消費者保護監管機構UOKiK對PayPal Europe處以1.066億茲羅提(約2730萬美元)的罰款，原因是PayPal Europe未能在其合約條款中向消費者詳細說明可能會被罰款的行為。UOKiK表示，可能招致處罰的禁止活動的描述方式不明確，使用者可能無法準確理解哪些行為是不允許的，以及公司在這種情況下可以採取什麼行動。PayPal仍可上訴。

美鋼廠25億元收購加國同業

美國鋼鐵製造商克里夫蘭克里夫斯(Cleveland-Cliffs)將以現金加股票的方式收購加拿大同業Stelco Holdings，交易價值34億加元(約25億美元)。該公司以60加元現金和0.454股普通股換取持有的每股Stelco股票，總計70加元。該交易得到美國鋼鐵工人聯合會(USW)國際主席麥考爾(David McCall)的支持，預計將於第4季完成。

貝萊德管理資產創10.65兆元

由於客戶資產價值不斷上升以及投資人向該公司ETF注入資金，全球最大基金管理公司貝萊德(BlackRock)管理資產在第2季創下10.65兆元的歷史新高。過去幾個月隨著經濟軟著陸的希望不斷加強以及投資人對人工智慧相關股票的狂熱，股市創下歷史新高。貝萊德本季淨流入815.7億元，略高於去年同期的801.6億元。其中ETF占大部分，達830億元，創下有史以來的最佳開局。

特斯拉英國5G專利授權敗訴

美國科技公司InterDigital和專利授權平台Avanci贏得駁回特斯拉在倫敦提起的訴訟。特斯拉在英國推出5G汽車前尋求專利授權。特斯拉於2023年在倫敦高等法院起訴InterDigital和Avanci；後者向業者授予專利授權，主要用於汽車用途。特斯拉希望法院確定特斯拉使用專利持有人擁有專利的公平、合理和非歧視(FRAND)條款，這些專利持有人包括InterDigital，並由Avanci授權。

SolarEdge將裁減400名員工

SolarEdge Technologies將裁員400名員工，其中200名員工位於以色列，以恢復獲利能力並確保財務穩定。這家再生能源公司在給員工的信中表示，所有部門都在採取這項行動，包括減少員工人數和可自由支配支出。根據最新的監管文件，截至2023年底，該公司擁有5633名員工。

特斯拉 投資 5G

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