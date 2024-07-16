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三星、蘋果推動 智慧手機出貨Q2成長6.5%

財經新聞組／綜合報導

IDC公布初步統計數據顯示，在三星電子和蘋果公司的推動下，第2季全球智慧型手機出貨量成長了6.5%。但由於部分市場仍面臨挑戰，需求尚未全面復甦。

該研究公司表示，隨著智慧型手機製造商尋求導入人工智慧(AI)來吸引對價格敏感的消費者，並追求占有更大的市場大餅，全球出貨量連續第4季成長。

IDC全球追蹤團隊研究總監波帕爾(Nabila Popal)表示，由於平均售價上漲以及新一代AI智慧型手機的熱度，智慧型手機市場「令人興奮不已」，預計今年將占有19%的市場占有率。

他表示：「隨著蘋果公司和三星電子繼續盤踞市場頂端，並從持續的高端化趨勢中獲益最多，許多領先的中國OEM廠商正在增加低端產品的出貨量，試圖在需求疲軟的情況下奪取銷售比例。」

蘋果公司上個月舉行了全球開發者大會(WWDC)，展示了由OpenAI的ChatGPT提供支援iPhone的全新AI功能。

三星電子上周也舉行了Galaxy Unpacked活動，發表了Galaxy Fold和Flip的最新型號以及全新的AI功能。

第2季智慧手機三星電子以18.9%的出貨量占比位居全球第一，其次是蘋果公司的15.8%和小米的14.8%。

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