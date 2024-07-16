我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨全代會啟動高級別維安 特勤州警警察全投入

醫建議 旅行返家後不要立刻開行李箱收拾

Google最大併購 傳母公司230億買以色列資安新創Wiz

編譯季晶晶、記者李泠秭、林薏茹／綜合報導
Google母公司字母傳正洽談有史以來最大的一筆收購案。(歐新社資料照片)
Google母公司字母傳正洽談有史以來最大的一筆收購案。(歐新社資料照片)

Google母公司字母（Alphabet）傳正洽談收購以色列資安新創公司Wiz，交易金額可能高達230億美元，是字母有史以來最大的一筆收購案。

法人認為，這起併購案若成局，將有助Google深化雲端運算資安布局，並擴大雲端運算市場市占率。隨著Google在雲端領域持續攻城掠地，相關雲服務協力廠跟著旺，Google Cloud台灣代理商零壹、精誠、伊雲谷等將率先受惠。

綜合媒體報導，知情人士透露，這筆交易可能「很快」達成，也許是數周時間，但因為許多細節問題尚待解決，最後也有可能破局。

Google正全力衝刺雲端服務業務，惟目前規模仍落後亞馬遜、微軟等勁敵。業界分析，一旦字母收購Wiz，將是該公司繼兩年前以54億美元收購另一家資安公司Mandiant之後，進一步擴大網路安全業務，有助提升Google在雲端領域的實力，持續做大市場。

Wedbush分析師艾夫斯（Dan Ives）透過電郵表示，Google買Wiz是明智的戰略舉措，「對微軟和亞馬遜發出警示」。

法人分析，Google若能透過併購壯大雲端服務規模，對台灣相關雲服務協力廠有利。

其中，零壹為Google Cloud夥伴成員，與Google Cloud合作重點著眼金融、醫療產業，聚焦雲地整合、數位轉型及AI應用等面向。

零壹並代理Google雲端平台使用Google核心基礎架構、資料分析和機器學習技術的雲計算服務，提供用於Google搜尋和YouTube等終端用戶產品等，並提供一系列基於雲的服務和大量開發工具，例如雲存儲、資料存儲等。

零壹指出，Google 2022年併購資安公司Mandiant，當時就已加強力道強化資安防護網。零壹看好，隨著資安、雲端、AI等產業發展，將帶動相關需求攀升，樂觀看待長期營運成長動能。

精誠為Google雲端服務認證合作夥伴 ，針對IT架構現代化、多雲管理整合平台、大數據資料分析、零信任資安架構、核心工作附載遷移與雲端辦公室解決方案，提供一站式服務。為協助金融業上雲，精誠去年也攜手Google Cloud打造混合雲解決方案。

Google 雲端 資安

上一則

美股最錢線/蘋果印度收入近80億 同比增33%

下一則

高盛固定收益佳 Q2獲利年增150%高達30.4億

延伸閱讀

Wiz是何方神聖？Google據傳竟開出230億元的併購天價

Wiz是何方神聖？Google據傳竟開出230億元的併購天價
Google母公司Alphabet傳將斥巨資230億元 收購資安公司Wiz

Google母公司Alphabet傳將斥巨資230億元 收購資安公司Wiz
狙殺哈瑪斯2頭目 以色列空襲自設人道區釀71平民亡

狙殺哈瑪斯2頭目 以色列空襲自設人道區釀71平民亡
華語文中心在Google首辦華語班 老美學員嗨翻

華語文中心在Google首辦華語班 老美學員嗨翻

熱門新聞

方舟投資公司創辦人伍德，有「女股神」之稱。(路透)

一賣輝達、特斯拉股價就開始飆...女股神教人認清3現實

2024-07-11 09:42
Benchmark分析師艾克里認為，輝達在AI市場的領導地位仍穩固，股價可望再漲30%。路透

NVIDIA暴跌後反彈沒事了？分析師：股價可望再漲30%

2024-07-13 13:16
以色列對哈瑪斯攻勢仍未停歇。（路透）

亞洲航運股為什麼又重挫？

2024-07-08 05:14
好萊塢影星莎朗史東。圖為她今年2月出席柏林影展的檔案照。（路透）

警世教訓 莎朗史東1800萬積蓄遭搬空 專家：財產規劃少「這1步」

2024-07-11 07:17
美國通膨降溫、勞動市場減緩，加上消費品公司對需求滑落示警，美國聯準會（Fed）7月降息的可能性目前看來雖低，卻不能完全排除。路透

通膨、就業、消費都減弱 Fed不無可能提前在7月降息

2024-07-12 09:27
美超微創辦人梁見後、特斯拉創辦人馬斯克。翻攝自梁見後個人專頁

馬斯克買35萬個輝達 GPU 配備特斯拉xAI、最快近月上線

2024-07-08 15:16

超人氣

更多 >
3星座是說謊大師 摩羯騙人超理性、他們最難看穿

3星座是說謊大師 摩羯騙人超理性、他們最難看穿
終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔

終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔
價錢貴50% 搭機買豪華經濟艙位值得嗎？

價錢貴50% 搭機買豪華經濟艙位值得嗎？
右耳纏繃帶 川普受訪：我本來應該已經死了

右耳纏繃帶 川普受訪：我本來應該已經死了
他靠5招 雖賺普通薪水也成百萬富翁

他靠5招 雖賺普通薪水也成百萬富翁