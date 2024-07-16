Google最大併購 傳母公司230億買以色列資安新創Wiz

Google母公司字母傳正洽談有史以來最大的一筆收購案。(歐新社資料照片)

Google 母公司字母（Alphabet）傳正洽談收購以色列資安 新創公司Wiz，交易金額可能高達230億美元，是字母有史以來最大的一筆收購案。

法人認為，這起併購案若成局，將有助Google深化雲端 運算資安布局，並擴大雲端運算市場市占率。隨著Google在雲端領域持續攻城掠地，相關雲服務協力廠跟著旺，Google Cloud台灣代理商零壹、精誠、伊雲谷等將率先受惠。

綜合媒體報導，知情人士透露，這筆交易可能「很快」達成，也許是數周時間，但因為許多細節問題尚待解決，最後也有可能破局。

Google正全力衝刺雲端服務業務，惟目前規模仍落後亞馬遜、微軟等勁敵。業界分析，一旦字母收購Wiz，將是該公司繼兩年前以54億美元收購另一家資安公司Mandiant之後，進一步擴大網路安全業務，有助提升Google在雲端領域的實力，持續做大市場。

Wedbush分析師艾夫斯（Dan Ives）透過電郵表示，Google買Wiz是明智的戰略舉措，「對微軟和亞馬遜發出警示」。

法人分析，Google若能透過併購壯大雲端服務規模，對台灣相關雲服務協力廠有利。

其中，零壹為Google Cloud夥伴成員，與Google Cloud合作重點著眼金融、醫療產業，聚焦雲地整合、數位轉型及AI應用等面向。

零壹並代理Google雲端平台使用Google核心基礎架構、資料分析和機器學習技術的雲計算服務，提供用於Google搜尋和YouTube等終端用戶產品等，並提供一系列基於雲的服務和大量開發工具，例如雲存儲、資料存儲等。

零壹指出，Google 2022年併購資安公司Mandiant，當時就已加強力道強化資安防護網。零壹看好，隨著資安、雲端、AI等產業發展，將帶動相關需求攀升，樂觀看待長期營運成長動能。

精誠為Google雲端服務認證合作夥伴 ，針對IT架構現代化、多雲管理整合平台、大數據資料分析、零信任資安架構、核心工作附載遷移與雲端辦公室解決方案，提供一站式服務。為協助金融業上雲，精誠去年也攜手Google Cloud打造混合雲解決方案。