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川普勝選押注增 美股衝高 美元、比特幣同步走升

編譯季晶晶、劉忠勇、林聰毅／綜合報導

美國前總統川普在賓州遭槍擊，美國總統拜登呼籲全國團結，讓政治對立降溫；川普也公開呼籲團結，並說仍如期參加15日在威斯康辛州舉行的共和黨全代會。市場認定川普贏得11月大選的機率升高，刺激了對「 川普交易」的押注，美股17日早盤道瓊和標普500再創新高，美元和比特幣也同步走升。

川普14日說，「我們沒在怕」，愈是這種時刻愈要在信仰中保持韌性，起而對抗邪惡，比起以往更重要的是要團結一致，並說期待在黨代表大會上對偉大的國家發表談話。

拜登同日也在白宮橢圓型辦公室再度發表談話，「在美國，我們用投票解決我們的歧見，這就是我們的做法，透過投票箱，而非子彈」。他說，政治暴力問題正在升溫，大家必須設法降溫；暗殺意圖也與美國價值背道而馳。

川普遇刺震撼全球，資金並未出現湧入美國公債和黃金等典型避險資產的現象。博弈市場增加對他勝選的押注，市場傾向於推升殖利率以因應川普當選總統的前景，美國30年期公債殖利率15日一度上漲4個基點至4.43%，10年期美債殖利率一度上升5個基點至4.237%，價格反向走跌。

DXY美元指數盤中曾上揚0.22%至104.3，亞洲貨幣幾乎全倒，韓元貶值近0.6%，跌幅最深。比特幣則一度大漲逾5%，至63,253美元的兩周高點。

Cresset Capital投資長艾伯林說：「也許我們會看到市場開始預測長期利率走高，並預期短期利率走低，因為我認為很明顯，川普若當上總統，會立即推動降低利率。」

投資人認為他的政策將推高通膨和債務。川普主張對進口商品徵收關稅，此舉將推升價格，並將削弱消費者的消費能力。此外，對移民的限制可能會使勞動市場吃緊並為薪資上漲帶來壓力。

道瓊引述分析師報導，標普500指數3月以來的表現，與賭盤和民調反映出來的川普勝選前景呈正相關。這似乎比較是受到對明確結果的渴望所驅動，而非政見的驅動。在3月之前，股市表現與拜登獲勝機率呈正相關。

今年股市出現的反彈在大選年很常見。2024年迄今，標普500指數上漲近18%，漲勢由大型科技股主導，周期性較強的道瓊工業指數以6.1%的漲幅落後。

川普 殖利率 拜登

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