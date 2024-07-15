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鮑爾：聯準會增強了通膨達標的信心 會留意勞動市場意外走弱

編譯季晶晶／綜合外電
聯準會主席鮑爾。（美聯社）
聯準會主席鮑爾。（美聯社）

聯準會主席鮑爾周一在華盛頓特區經濟俱樂部接受David Rubenstein採訪時表示，第2季經濟數據讓決策者對通膨可持續性的向2%目標邁進變得更有信心。他的此番表態可能為近期內降息鋪平道路。

鮑爾提到了三個最新的通膨數據（包括上周數據），不過他明確表示不打算發出任何有關降息時機的具體訊號。

鮑爾說：「我們在第1季信心沒有增強，但第2季的三個數據，包括上周的數據，確實在一定程度上提高了我們對通膨降溫的信心。」

像他的一些同僚一樣，這位聯準會主席在繼續關注通膨的同時，措辭中開始強調勞動市場的潛在風險。

他表示，「現在通膨率已經回落，勞動市場也的確降溫了，我們會研究雙重使命。它們比以前平衡了許多」。鮑爾補充說，「這意味如果我們看到勞動市場意外走弱，那也可能是我們做出反應的一個理由」。

雖然美國非農就業工作穩步增加，但勞動市場已出現降溫跡象。近幾個月來，失業率逐步上升，目前處於2021年以來最高。這個趨勢以及不斷改善的通膨數據為聯準會很快開始降息提供支持。聯準會已將利率維持在20多年來最高水準長達一年之久。

利率前景

聯邦公開市場委員會下一次會議將在7月30-31日舉行，預計聯準會會維持利率不變。交易員押注聯準會在今年年底前至少降息兩次，從9月開始。

聯準會肩負著促進物價穩定和實現充分就業的雙重使命，但2021年物價壓力的飆升令決策者的工作重心轉移到了抗通膨。最近幾周，這個訊息發生了變化，包括鮑爾在內的一些官員強調，在遏制通膨和勞動市場過度惡化上要找到平衡點。

鮑爾說，「我們想把這件事做好」。

聯準會 鮑爾 降息

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