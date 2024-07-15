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10年期美債殖利率直直落 總統大選風向變成最大風險

編譯林聰毅／綜合報導

隨著美國聯準會（Fed）愈來愈接近啟動降息，美國10年期美國公債殖利率連兩周下滑，促使一些華爾街專家押注，10年期美債殖利率可能會在今年夏末前跌破4%，風險是美國總統大選風向改變。

Evercore ISI在12日發布研究報告說，美國「10年期公債殖利率似乎是在一條往下的道路上，會在8月底前跌破4%」，理由是該公司的戰術利率指數顯示，10年期公債殖利率應會一直跌到9月初。

Evercore ISI表示，美國10年期公債殖利率已跌破5月初以來約是4.25%的交易區間，主要是受到近期經濟數據的壓力，包括憂喜參半的6月就業報告，以及「令人驚訝的疲軟消費者物價指數」。這些數據加上Fed主席鮑爾上周在國會聽證會的談話，增強了9月降息的預期。

Evercore ISI指出：「距離Fed降息還有數月時間，但這條曲線的前端已惡化，而2年期定價已反映未來一年會有四次寬鬆。」市場本周將密切關注16日公布的6月零售銷售，以尋找消費支出是否持續趨緩的蛛絲馬跡。

然而， 儘管通膨出現缺緩趨勢，其他人仍猜測，在政治風向改變的帶動下，美國公債殖利率可能暫時再度上揚。

安聯首席經濟顧問依爾艾朗（Mojamed El-Erian）指出，有兩個因素正增添Fed於9月降息的複雜度，其一是經濟數據可能再度惡化，其二為Fed對選後政策帶來通膨震撼的回應，Fed的「最大憂慮」，是必須在通膨再度加速攀升時，扭轉即將到來的降息循環，再度升息。

麥格理預期，若美國總統川普二度掌權，將推高通膨，赤字增幅度也將超過連任的拜登政府，因此，川普「在選戰中占上風的事件，可能會導致（美債）殖利率暫時再度攀升」。

麥格里說，隨著要求拜登總統退選的呼聲愈來愈高，「民主黨8月初提名過程的亂局可能就是這類事件」。

殖利率 降息 拜登

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