青少年暑假打工 不愛當救生員 泳池被迫關閉

不少海灘因人手不足只好減少開放時間、甚至關閉。（歐新社資料照片）

暑假開始了，家有小孩參加暑期夏令營可能會看到到處有大哥哥大姐姐幫忙，冰淇淋店人手充裕，大量青少年利用暑假打工；但是，游泳池、海灘卻苦無足夠救生員，有些因人手不足只好減少開放時間、甚至關閉。

羅德島學院（Rhode Island College）勞工經濟學家哈靈頓（Paul Harrington）參與青少年暑期就業 前景年度報告，他說，青少年重返打工市場，比年長得多的哥哥姐姐更積極。

新冠疫情迫使許多青少年無法利用暑假打工，今年大量回籠市場，令人耳目一新的變化。只不過，救生員依舊嚴重短缺。

遊樂園徵人有妙招

根據最新出爐的6月就業報告，全美「青少年勞動參與率」（teen labor force participation rate，意指正在找工作或者正在工作的青少年比例）穩步上升；今年夏季，16至19歲族群的勞動參與率達37.4%，創2009年以來最高紀錄。

位於科羅拉多落基山脈中央的「格倫伍德洞穴探險遊樂園」（Glenwood Caverns Adventure Park）人力資源經理布拉澤森（Eric Brotherson）親眼見證青少年打工的熱絡情況。

這座位於科州的遊樂園海拔7100呎，有雲宵飛車、纜車和洞穴之旅等景點。今年慶祝成立25周年。

布拉澤森說，今年徵人情況比一年前好得多；園方設定每年夏天約雇用250名員工的目標，近年來都很難達成，因此他今年刻意提早徵才。

布拉澤森召募人力也善用訣竅。他發現，很多申請工作的年輕人沒有語音信箱、或者不查語音留言，今年打電話給申請人之前會先發簡訊，透過文字通知對方隨後將打電話面談，結果，年輕人們幾乎都會接聽。

新澤西州博登敦（Bordentown）營地Liberty Lake Day Camp老闆普里蒂金（Andy Pritikin）表示，前幾個夏天，一些工作人員到了在開營第一天就不見人影。

普里蒂金說，疫情導致許多人產生心理問題，尤其是被關在家裡的青少年和20歲年輕人，許多家長告訴孩子先照顧好心理健康、做目己喜歡的事情，例如和朋友出去玩、而不是工作。

如今情勢逆轉。普里蒂金最近看到家長開始催孩子去工作，今年召募人力絲毫不缺人。

加薪有助留住人力

加薪也發揮作用。普里蒂金提供的薪資無法和服務業及零售業工資漲勢相提並論，但也穩步提高。高中生到營地打工，10年前一整個夏天收入約1000美元，如今，即使不包括小費，多數人收入逼近2100美元。

普里蒂金一直努力雇用足夠員工以滿足疫情以來露營者激增的需求。

勞工經濟學家哈靈頓與他人合作，依政府數據提出青少年夏季就業前景預估報告；經通貨膨脹調整後，16至19歲青少年週薪中間值由2019年的289美元增加為2023年的336美元，增幅13%，若依百分比計，其增幅超過20年前的所有年齡層族群。

由於勞力持續短缺，雇主更殷切召募工人，薪資應聲上揚；不過，職缺不斷被填補，薪資漲勢開始放緩。

再就業和商業研究公司Challenger, Gray & Christmas 資深副總崔林則（Andrew Challenger）透過聲明表示，許多青少年打工可能是為了家庭，為大學高昂費用存錢。

崔林則預測，今夏將有130萬名青少年就業，較去年夏天增加30萬，仍略低於過去10年平均值。

即使工資上漲，有些工作仍缺人。

全美水上救生員便有嚴重人力荒，海灘、游泳池和水上樂園始終很難雇用足夠的救生員。美國救生員協會（American Lifeguard Association）稱，由於救生員短缺，去年超過30萬個游泳池不得不關閉或縮時開放。

連續幾個夏天，紐約市召募救生員都格外困難，今年也好不到哪裡去。為吸引人才，雇主提供各式誘因，包括留任到8月25日可獲1000元獎金、時薪較前一年提高3%或者比2022年高13%到22元，但效果有限。

不僅如此，紐約市政府今年放寬最淺泳池救生員的資格要求。

但到了夏季主要節日7月4日美國國慶日周末，紐約市50個公共泳池和8個海灘只有750名救生員，遠低應有的充足人力1000名。紐約市長亞當斯（Eric Adams）卻還是在記者會聲稱人力較去年同期多。

紐約市公園部門發言人麥奎因（Gregg McQueen）說，為因應救生員短缺，根據每日救生員人數調整可用游泳空間。

亞當斯主張加快為移民和尋求庇護者發放工作許可證以緩解救生員短缺。

非營利組織美國救生協會（United States Lifesaving Association）副主席吉爾（Tom Gill）表示，救生員薪資上調可能吸引更多的人獲得認證，但是，加薪不足以解決救生員短缺的問題。