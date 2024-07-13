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天氣熱爆危及航空公司營運？花旗：飛這種航線反倒受惠

編譯湯淑君／綜合外電
氣候危機正推升世界各地的氣溫，可能降低民眾赴天氣炎熱地點旅遊的意願，進而殃及航空公司的獲利表現。但花旗分析師認為，像阿拉斯加航空（Alaska Air）主飛氣候較涼爽地區的航線，反而可能從中獲利。（美聯社）
氣候危機正推升世界各地的氣溫，可能降低民眾赴天氣炎熱地點旅遊的意願，進而殃及航空公司的獲利表現。但花旗分析師認為，像阿拉斯加航空（Alaska Air）主飛氣候較涼爽地區的航線，反而可能從中獲利。（美聯社）

達美航空公司（Delta）第2季財報令人失望，凸顯機位供過於求的問題。但隨著氣候災難層出不窮，航空股遭遇的將不只是業績表現遜色的問題，甚至可能面臨更嚴重的生存威脅。

氣候危機正推升世界各地的氣溫，美國也不例外。花旗集團分析師團隊警告，也許不久之後，極端高溫將開始侵蝕航空公司的盈餘，因為炎熱的天氣將降低民眾赴氣候炎熱地點旅遊的意願、限縮可得的起飛時刻，並使飛航過程遭遇更多亂流。

道瓊社報導，花旗團隊在日前發布的研究報告中指出，假如抑制全球暖化的努力失敗，不論是達美、聯合航空（United）、美國航空（AA）等老牌航空公司，或是平價航空公司如西南（Southwest）和Sprint，都可能遭遇亂流。

這份由花旗分析師川特領銜執筆的研究報告寫道：「極端高溫似乎會對商業航班營運至少造成一些風險。」

早在5月時，美國運輸部長布塔朱吉接受CBS訪問時就表示，全球暖化會使航空旅行更顛簸不穩，而且這個問題將會持續「影響美國旅客，不論是飛國內或國外航線」。

主打航線的「冷熱」差很大

不過，有些航空股反而可能因全球暖化而受惠。川特指出，航空公司若是主飛氣候較涼爽地區的航線，會比主飛炎熱地區航線的同業吃香。

根據這個題材，花旗建議投資人考慮買進阿拉斯加航空（Alaska Air）股票，或者做空西南航空。

花旗分析師團隊寫道：「就算暫且不考慮長期風險，像是飛天氣炎熱地點的需求降低，西南航空也可能比總部在太平洋西北地區的競爭對手面臨更多夏季騷動。」

暖化 高溫 投資

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