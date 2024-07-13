美股最錢線/AI功能+升級周期 iPhone 16被看好

蘋果下一代iPhone 正在華爾街 激起新的看漲情緒。美國商銀成為最新一家調高該股目標價的銀行，最新目標價為每股256元，相當於較目前水準再上漲約12.5%。

美銀強調，iPhone的升級是推高蘋果股價的關鍵。消費者對生成式人工智慧(AI )的熱情以及目前持有設備的陳舊，將推動為期數年的升級周期。

美銀指出：「在全球開發者大會(WWDC)之後，回答打算在2024年升級智慧型手機的受訪者比例有所增加，這是一個樂觀的趨勢。這項調查結果顯示，用戶對購買iPhone 16更有信心，這可能是由於導入『蘋果智慧』(Apple Intelligence)所推動的。」

其他分析師也同樣看好即將於9月發表的iPhone 16，這款手機將是蘋果首款加入AI功能的裝置。蘋果公司在上月舉行的WWDC上展示其「蘋果智慧」產品，將Siri升級為智慧數位助理，比現在的版本更具對話能力。

華爾街投行Wedbush Securities分析師艾夫斯(Dan Ives)在最新報告中估計，新手機的出貨量將接近9000萬支，超出華爾街的預期。該行對蘋果的目標價定在275元。

但要注意的是，iPhone 16的AI功能並不是唯一的催化劑，Wedbush指出「對新機型的需求被壓抑」也是原因之一：估計有2.7億iPhone用戶過去4年沒有升級設備。

美銀也同意這種觀點。該行在調查中發現，很大一部分用戶仍在使用舊機型，而且願意更頻繁地升級手機的消費者增加。消費者對蘋果的偏好高於其他智慧型手機品牌。

CFRA和Bernstein都將蘋果目標價調升到每股240元。CFRA分析師齊諾(Angelo Zino)表示，蘋果準備將iPhone變成「終極個人助理」。Bernstein分析師薩科納吉(Toni Sacconaghi)則認為，蘋果有能力透過其超過10億iPhone用戶安裝基礎將AI帶給大眾。（財經新聞組）