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小摩Q2獲利181.5億美元 執行長仍對通膨示警

財經新聞組／綜合報導

摩根大通第2季獲利和收入超出分析師預期，投資銀行費用較上年同期飆升52%。

該銀行上季獲利較上年同期成長25%，達到181.5億元，合每股6.12元。不包括與該銀行持有的Visa股份相關的項目，每股獲利4.26元，高於LSEG分析師預期的4.19元。

得益於優於預期的投資銀行費用和股票交易業績，營收成長20%至509.9億元，超過LSEG調查分析師普遍預期的498.7億元。

執行長戴蒙在新聞稿中指出，他的公司對潛在的未來風險保持警惕，包括高於預期的通膨和利率，即使股票和債券估值目前「反映了相當良好的經濟前景」。

戴蒙表示：「地緣政治局勢仍然複雜，可能是二戰以來最危險的局勢，而且其結果和對全球經濟的影響仍然未知。」「在降低通膨方面雖取得一些進展，但我們面前仍然存在多種通膨力量：巨額財政赤字、基礎設施需求、貿易重組和世界重新軍事化。」

華爾街活動的反彈、尤其是諮詢業務的反彈，預計將在本季為銀行業提供幫助；摩根大通的業績就證實了這一點。

摩根大通獲得23億元的投資銀行費用，比StreetAccount的預期高出約3億元。

得益於強勁的衍生性商品業績，股票交易收入躍升21%至30億元，比預期高出2.3億元。固定收益交易成長5%達到48億元，與預期相符。

但該行本季信貸損失準備金為30.5億美元，超出27.8億美元的預期，這代表該行預計未來將出現更多貸款違約。

顧問公司Opimas執行長馬倫齊(Octavio Marenzi)表示：「摩根大通很好地應對了充滿挑戰的利率環境。」

不過他說，即使銀行業務和股票交易提振了業績，但「我們看到銀行業開始陷入困境」，「信貸損失準備金大幅上升，這代表摩根大通預計美國經濟將出現困難。」

摩根大通 投資 利率

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