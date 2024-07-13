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財經簡訊

財經新聞組／整理

欺騙用戶 歐盟指X違反DSA

歐盟委員會表示，馬斯克的社群媒體X違反了歐盟線上內容規則，因為該社群媒體平台使用「黑暗模式」來欺騙用戶。歐盟委員會去年啟動一項調查，以評估X是否可能違反《數位服務法》(DSA)。該機構的初步觀點是，該平台違反了有關黑暗模式、廣告透明度和研究人員資料存取的規則。委員會表示，X對「已驗證帳戶」使用藍色複選標記不符合產業慣例，因為任何人都可透過訂閱並獲得經過驗證的狀態。並補充說，有證據證明「有動機的惡意行為者」濫用經過驗證的狀態來欺騙用戶。

存款成本高 富國銀行獲利減

富國銀行表示，由於在爭奪客戶資金的激烈競爭中增加支出以留下存款，該行第2季獲利下降。由於越來越多借款人不願以高成本獲取新貸款，貸款人現在面臨長期利率偏高的影響。銀行還必須支付更多費用才能留住尋求更高收益的客戶。富國銀行第2季淨利息收入(NII)下滑9%至119.2億元。NII是指貸款收入與存款支付之間的差額。截至6月30日當季淨利降至49.1億元，而去年同期為49.4億元。每股獲利1.33元，而去年同期為1.25元。

投資服務挹注 BNY淨利增10%

紐約銀行(BNY)第2季淨利成長10%，投資服務費上漲抵銷了這家全球最大託管銀行較低的利息收入。由於越來越多投資人希望從美股漲勢中獲利，該行的管理資產(AUM)較上年同期增加7%達到2.05兆元；而託管或管理資產(AUC/A)成長6%達49.5兆元。紐約銀行第2季投資服務費用從22.5億元增至23.6億元，而其證券、貸款和存款組合的利息收入下降6%至10.3億元。

印度控蘋果濫用App Store地位

印度競爭委員會(CCI)調查發現蘋果利用其iOS作業系統應用商店市場的主導地位，從事「濫用行為和做法」。CCI自2021年以來一直在調查蘋果公司，指稱其可能濫用其在應用市場的主導地位，強迫開發者使用其專有的應用程式內購買系統。蘋果公司否認有不當行為，聲稱它在印度只是一家小公司，而使用谷歌安卓系統的手機在印度占主導地位。CCI調查部門在報告中表示，蘋果對數位產品和服務接觸消費者的方式、尤其是透過iOS平台和App Store擁有「重大影響力」。

貸款 投資 歐盟

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