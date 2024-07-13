我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想吃美食嗎 灣區五大餐廳入選米其林指南

陸劇小生演技第一名打敗胡歌 倒數3名是他們

美通膨明顯降溫 6月PPI微升 9月Fed降息機率增

編譯任中原、陳律安／綜合外電
美國6月生產者物價指數溫和上升，主要是進、出口類相關產品的價格漲幅較大。（路透）
美國6月生產者物價指數溫和上升，主要是進、出口類相關產品的價格漲幅較大。（路透）

美國6月生產者物價指數（PPI）溫和上升，主要是受進、出口類相關產品的價格漲幅較大，以及服務業升幅超過產品類降幅影響；由於國內相關項目升幅溫和，進一步證實通膨已回歸到下降趨勢，也使聯準會（Fed）9月降息的可能性更強。

美國勞工部12日公布，6月整體PPI比5月上升0.2%，高於預估的0.1%，及5月時的0%（原先公布的升幅為負0.2%）；比去年同期上升2.6%，高於預估的2.3%，及5月時的2.2%升幅。

扣除能源及食品後的核心PPI比5月上升0.4%，高於預估的0.2%，及5月時的0.3%（原先公布的升幅為0%）；比去年同期上升3%，高於預估的2.5%，及5月時的2.3%升幅。

但扣除能源、食品及貿易項目之後的雙核心PPI卻明顯偏低，與5月持平，低於預估及5月時的0.2%升幅；比去年同期上升3.1%，升幅低於5月時的3.2%。這也顯示扣除這些變動幅度較大的項目後，通膨壓力已明顯降溫。

PPI偏高的另一項原因，是服務業上升0.6%，大於產品類0.5%的降幅。

由於Fed現在擔憂勞動市場走軟，使得經濟學者以及金融市場人士都賭Fed將於9月降息，且12月將再度降息。

同日印度公布上月通膨率，消費者物價指數（CPI）與去年同月相比躍增逾5%，為五個月來首度攀升，原因是糧食價格持續大漲，顯示印度央行（RBI）將利率維持在高檔更久的決定，有憑有據。

印度統計局12日公布，6月CPI年增5.08%，比5月的4.75%加速攀揚，也遠高於彭博資訊訪調經濟學家預期的4.8%。

占零售通膨近半比重的糧食價格，在上月比一年前激增9.36%，年升幅遠高於5月的8.69%。去年11月以來，印度糧食價格的年增幅均超過8%。

RBI總裁達斯11日說，通膨朝央行4%目標下滑的速度非常緩慢，目前要談降息仍言之過早。

RBI這一年多來均把基準利率維持在6.5%，但目前已有經濟學家押注貨幣政策即將轉向，決策委員會的外部成員也傳出高利率有礙經濟成長的聲浪。

降息 印度 利率

上一則

以前總價現在只夠頭期款 高雄人房貸史上新高

下一則

小摩Q2獲利181.5億美元 執行長仍對通膨示警

延伸閱讀

經濟學者：政治面因素可能使Fed降息時機再度延後

經濟學者：政治面因素可能使Fed降息時機再度延後
美6月PPI升幅溫和 證實9月降息機率更強

美6月PPI升幅溫和 證實9月降息機率更強
通膨、就業、消費都減弱 Fed不無可能提前在7月降息

通膨、就業、消費都減弱 Fed不無可能提前在7月降息
CPI降溫利多為何害科技股大跌？分析師：美股漲勢更穩健了

CPI降溫利多為何害科技股大跌？分析師：美股漲勢更穩健了

熱門新聞

方舟投資公司創辦人伍德，有「女股神」之稱。(路透)

一賣輝達、特斯拉股價就開始飆...女股神教人認清3現實

2024-07-11 09:42
美國失業率已攀升，快要達到「薩姆規則」所說的衰退標準。 （路透）

美失業率攀升 薩姆規則曝接近敲響衰退警鐘

2024-07-08 08:20
以色列對哈瑪斯攻勢仍未停歇。（路透）

亞洲航運股為什麼又重挫？

2024-07-08 05:14
DataTrek Research共同創辦人柯拉斯認為，「黑天鵝」不全是壞的，繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）就是好的黑天鵝，讓眼明手快的投資人收割豐厚的獲利果實。路透

NVIDIA是超美「黑天鵝」…專家教2招 抓「飛天鵝」獲利

2024-07-04 10:29
美國5月和4月非農業新增就業人數大幅下修，且6月失業率意外攀升，激勵美國2年期、10年期和30年期公債價格5日全面大漲，走向相反的殖利率則下滑。（路透）

就業降溫觸動美債殖利率全面下滑 專家建議趁Fed降息前鎖利

2024-07-06 07:29
好萊塢影星莎朗史東。圖為她今年2月出席柏林影展的檔案照。（路透）

警世教訓 莎朗史東1800萬積蓄遭搬空 專家：財產規劃少「這1步」

2024-07-11 07:17

超人氣

更多 >
拜登堅持不退選 路透列出5點可能原因

拜登堅持不退選 路透列出5點可能原因
104歲「龍蝦夫人」分享長壽4招

104歲「龍蝦夫人」分享長壽4招
美國人每24天換洗床被單 專家說太久了

美國人每24天換洗床被單 專家說太久了
交通罰單疑雲重重 華人以為遇詐騙

交通罰單疑雲重重 華人以為遇詐騙
纏訟4年 中國行動計畫首位起訴教授陶豐 10控罪全撤銷

纏訟4年 中國行動計畫首位起訴教授陶豐 10控罪全撤銷