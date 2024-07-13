美通膨明顯降溫 6月PPI微升 9月Fed降息機率增

美國6月生產者物價指數溫和上升，主要是進、出口類相關產品的價格漲幅較大。（路透）

美國6月生產者物價指數（PPI）溫和上升，主要是受進、出口類相關產品的價格漲幅較大，以及服務業升幅超過產品類降幅影響；由於國內相關項目升幅溫和，進一步證實通膨已回歸到下降趨勢，也使聯準會（Fed）9月降息 的可能性更強。

美國勞工部12日公布，6月整體PPI比5月上升0.2%，高於預估的0.1%，及5月時的0%（原先公布的升幅為負0.2%）；比去年同期上升2.6%，高於預估的2.3%，及5月時的2.2%升幅。

扣除能源及食品後的核心PPI比5月上升0.4%，高於預估的0.2%，及5月時的0.3%（原先公布的升幅為0%）；比去年同期上升3%，高於預估的2.5%，及5月時的2.3%升幅。

但扣除能源、食品及貿易項目之後的雙核心PPI卻明顯偏低，與5月持平，低於預估及5月時的0.2%升幅；比去年同期上升3.1%，升幅低於5月時的3.2%。這也顯示扣除這些變動幅度較大的項目後，通膨壓力已明顯降溫。

PPI偏高的另一項原因，是服務業上升0.6%，大於產品類0.5%的降幅。

由於Fed現在擔憂勞動市場走軟，使得經濟學者以及金融市場人士都賭Fed將於9月降息，且12月將再度降息。

同日印度 公布上月通膨率，消費者物價指數（CPI）與去年同月相比躍增逾5%，為五個月來首度攀升，原因是糧食價格持續大漲，顯示印度央行（RBI）將利率 維持在高檔更久的決定，有憑有據。

印度統計局12日公布，6月CPI年增5.08%，比5月的4.75%加速攀揚，也遠高於彭博資訊訪調經濟學家預期的4.8%。

占零售通膨近半比重的糧食價格，在上月比一年前激增9.36%，年升幅遠高於5月的8.69%。去年11月以來，印度糧食價格的年增幅均超過8%。

RBI總裁達斯11日說，通膨朝央行4%目標下滑的速度非常緩慢，目前要談降息仍言之過早。

RBI這一年多來均把基準利率維持在6.5%，但目前已有經濟學家押注貨幣政策即將轉向，決策委員會的外部成員也傳出高利率有礙經濟成長的聲浪。