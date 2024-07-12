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美股輪動轉向小型股？「大賣空」本尊艾斯曼：大型科技股仍是必備投資

編譯黃淑玲／綜合外電
美國股市小型股11日終於揚眉吐氣，投資人關注資金是否就此開始往大型科技股以外輪動。 （路透）
美國股市小型股11日終於揚眉吐氣，投資人關注資金是否就此開始往大型科技股以外輪動。 （路透）

美國6月通膨數據降溫幅度超乎預期，強化聯準會（Fed）9月降息的預期，引發美股類股輪動，資金從科技股轉向小型股，但電影「大賣空」原型人物艾斯曼（Steve Eisman）認為，大型科技股依然大有可為，仍是投資人的必備標的。

美股今年來的漲勢大多集中於大型科技股，但情勢在11日出現重大變化，那斯達克綜合指數下跌1.95%至18,283.41點，「科技七雄」單日跌幅為2022年10月以來最大，代表小型股的羅素2000指數則噴漲3.6%，收在2022年3月以來最高，為1986年來羅素2000贏過那指的單日最佳成績，因投資人押注降息將改善小企業處境。

投資人正密切觀察，這是短暫現象，還是更廣泛輪漲趨勢的開始。

不過，在金融海嘯前做空次貸出名的路博邁（Neuberger Berman）資深基金經理人的艾斯曼11日受訪時說，隨著消費者透過電子裝置接觸到更多人工智慧（AI）服務，將希望手機和個人電腦有新的AI應用程式（App），當他們升級產品，將掀起「史上最大的換機潮」。

他表示，美國大型科技股的強勁行情將能「持續數年」，「你必須持有大型科技股」。他認為，市場需求將持續嘉惠蘋果、輝達（NVIDIA）、微軟及甲骨文等業者。他不久前透露持有大量輝達股票，且看好該股未來幾年的前景。

艾斯曼說，儘管他以做空次貸成名，但從不代客做空，自己也是偶一為之，目前美國經濟雖放緩，但整體前景良好，沒有大規模做空美股的基本面理由。

他也談到特斯拉指出，過去在基本面惡化時，會出現做空特斯拉的時機，但當投資人聚焦於特斯拉的的自駕計程車和AI雄心時，而非投資的基本原則時，做空就變得不可能的任務。

對於美國政局，他預測，不管美國總統拜登是否退選，前總統川普都會贏得11月的總統大選。

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