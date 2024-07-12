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折扣壓力大 達美航空估本季獲利低於預期

財經新聞組／綜合報導

達美航空預測本季獲利低於分析師預期，因低端市場存在折扣壓力。

這家總部位於亞特蘭大的航空公司還報告指出，由於今年夏天的奧運會，旅客紛紛避開巴黎，跨大西洋航班的預訂量也受到了打擊。

根據LSEG數據，達美航空預計截至9月當季調整後每股獲利為1.7-2元，而分析師預期為每股2.05元。

航空公司正在享受夏季旅行熱潮，7月7日單日就有超過300萬人通過美國機場安檢站。

由於產能過剩削弱了定價能力，經濟繁榮未能提振大多數美國航空業者的獲利。顧問公司Cirium的數據顯示，本月主要航空公司在國內市場的座位安排比一年前增加約6%。

這對航空票價產生了抑制作用。航空業報告公司(ARC)的數據顯示，5月美國國內航班平均來回機票價格為543元，月減1%，年減3%。

即使由於生產和引擎問題而導致的飛機短缺預計將推高機票價格，但產業主管和分析師表示，航空公司急於利用旅遊需求已導致運力過剩。對經濟艙票價的影響更為明顯。

達美航空經濟艙收入占其客運收入的49%左右，但第2季成長率持平。相較之下，高級艙位的營收年增10%。

達美航空預計第3季年度運力成長率為5-6%，而第2季成長率為8%。然而，運力成長放緩預計將導致非燃料營運成本年增1-2%。

該航空公司表示，由於即將舉行的巴黎奧運會，其第2季營收受到影響。分析師和產業官員預計，這種影響將在本季持續存在，因為高成本和安全擔憂阻礙了許多國際遊客訪問法國首都。

達美航空預計第3季營業利潤率為11-13%，營收年增2-4%。

該公司第2季調整後獲利為每股2.36元，符合LSEG分析師的預期。該公司重申2024年每股獲利6至7元的財測，自由現金流為30至40億元。

達美航空 巴黎奧運 亞特蘭大

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