美6月CPI疫情以來首次下降 Fed降息時機成熟

6月CPI年增率降至3%，近3年多來最低。（路透）

美國6月CPI出現2020年疫情爆發以來首次下降，其他各項CPI數據升幅也明顯下降，顯示通膨壓力迅速減弱，縮短了聯準會 （Fed）抗通膨的最後一哩路，降息 時機更加成熟。

美國勞工統計局發布備受關注的通膨報告指出，6月消費者物價漲幅進一步降溫。

6月消費者物價指數(CPI)環比下降0.1%，年率僅上漲3.0%，較5月的月增和年增率3.3%放緩。這兩項指標都超出經濟學家的預期。

值得注意的是，這是2020年5月以來首次CPI月增率低於0%；也是2021年3月以來最慢的年度漲幅。

剔除波動較大的食品和能源後的核心物價，6月較5月上漲0.1%，較去年上漲3.3%，低於5月的數據。經濟學家之前預期核心物價月增0.2%，年增3.4%。這是2021年8月以來核心物價的最小月漲幅。

通膨率仍頑固地高於聯準會2%的年度目標。但最近的經濟數據助長了一種說法，即聯準會應該及早降息。

根據芝加哥商品交易所集團(CME)的數據，在公布令人鼓舞的通膨數據後，預計聯準會在9月會議開始降息的可能性約為87%，高於前一天的75%。

通膨報告中值得注意的內容包括住房指數。該指數未調整的年漲幅為5.2%，較5月放緩。該指數月增0.2%。

經濟學家表示，核心通膨數據上升主要歸咎於房屋黏性通膨，但6月數據顯示出更多降溫跡象。

租金 和業主等效租金(OER)指數環比上漲0.3%，略低於5月的漲幅，也是2021年8月以來的最小漲幅。

同時，6月外宿價格繼5月下降0.1%後再下降2%。

受汽油價格大幅下跌的推動，6月能源價格也再次下跌。較上月下跌2%。按年計算上漲1%。

繼上月下跌3.6%後，5月至6月汽油價格下跌3.8%。

6月食品指數比去年同期上漲2.2%，較上月上漲0.2%。家庭食品指數較上月上漲0.1%，外出食品指數上漲0.4%。

6月上漲的其他指數包括機動車輛保險、家庭家具和營運、醫療保健和個人護理。

根據勞工統計局的數據，航空票價、二手車和卡車以及通訊指數本月都呈下降。