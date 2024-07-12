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美初領失業金減少1.7萬人達22.2萬人 5月底以來最低

財經新聞組／綜合報導

上周美國新申請失業救濟金人數降幅超過預期，但由於汽車製造商閒置工廠重組，每年這個季節的波動性讓人們更難清楚地了解勞動市場。

美國勞工部表示，截至7月6日當周首度申請失業金人數減少1.7萬人，經季節性調整後為22.2萬人，為5月底以來的最低水準。經濟學家原本預計周將有23.6萬人申請失業救濟金。

數據涵蓋獨立日假期。假期前後，申請數往往會波動，汽車製造商通常會從7月4日當周開始關閉組裝廠，以重組新車型。

然而，各個製造商的時間安排可能有所不同，這可能會導致政府用來平減季節性波動資料的模型失效。

雖然這可能會給失業救濟金數據帶來干擾，但越來越多跡象顯示，隨著聯準會在2022年和2023年大幅升息，經濟活動降溫，勞動市場正在失去動力。

5月每位失業人口對應1.22個職缺，與2019年平均1.19個職缺相差不大。自6月以來，首申失業金人數一直停留在今年19.4至24.3萬人範圍的上限。

聯準會主席鮑爾本周指出勞動市場面臨的風險，他告訴國會「我們已經看到相當大的疲軟」。

截至6月29日當周，持續申領失業福利的人數減少了4000 人，經季節性調整後為185.2萬人。

失業金 聯準會 勞工部

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