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美股最錢線/科技、能源、工業股 溫和加碼

財經新聞組／綜合報導

高盛資產管理多元資產方案聯席首席投資總監納塔爾(Neill Nuttall)表示，雖有地緣政治風險，但全球成長環境良好、通膨放緩，以及全球央行相繼降息，對風險資產看法正面，建議對美股「溫和加碼」；看好科技、能源及工業股，但對防守股、公用股及必需消費持審慎看法。

美股今年屢創新高，納塔爾認為目前史坦普500指數的12個月遠期本益比為22倍，高於歷史平均，但美股「七巨頭」的遠期本益比為32倍，意味其他的史指成分股大約在16至17倍水平長期平均值，在目前背景下，與長期平均一致並非不合理。

他推薦周期性股票，尤其偏好能源股，並認為能源股現階段具備吸引力。至於工業股，預料將可受惠《通膨削減法案》財政刺激，以及圍繞晶片的基礎設施。

考慮到人工智慧(AI)前景看好，他不建議「減碼」科技股；因AI的影響只是處於初期階段，受惠者勢必是數據，包括收集及使用；而且，可能還有其他潛在受惠者未被發掘。隨著AI的打造及發展，高端晶片面臨能源短缺的挑戰，贏家也會隨著不同時段改變。

另外，納塔爾認為，美股以外的全球股票估值相對美股出現折讓。例如英股的遠期本益比為11至12倍，歐股相對美股的折讓也達到紀錄最高。

他指出，美國經濟成長一直高於平均趨勢，但已正在放緩，相信通膨在首季因季節性及特殊因素上揚後，緊縮的趨勢將會持續，為降息創造條件。高盛對聯準會降息預期與市場一致，到明年1月預計降息2至3次，讓固定收益資產具備一定吸引力。（財經新聞組）

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