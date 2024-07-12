我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登口誤2次「搞混川普、賀錦麗」 川普秒發文諷：幹得真好

南加7旬老夫婦和狗被斬首肢解 兒子涉案被捕

財經簡訊

財經新聞組／整理

蘋果同意開放行動支付系統

歐盟反壟斷監管機構接受蘋果的承諾，允許競爭對手使用其感應式支付技術，結束了為期4年的調查。歐盟反壟斷主管維斯塔格(Margrethe Vestager)在新聞發布會上表示，「委員會已決定接受蘋果公司的承諾。這些承諾解決了我們的初步擔憂，即蘋果可能非法限制 iPhone 上的行動錢包競爭。」歐盟於2020年正式啟動與Apple Pay相關的反壟斷調查。調查主要針對蘋果在各個應用程式和網站整合Apple Pay的情況，以及對這種無接觸式的支付方式拒絕其他對手的擔憂。

百事獲利超預期 但需求疲軟

百事公司上季業績好壞參半，主要受到北美對其飲料和零食需求下降的影響。該公司還縮小了全年營收財測。百事公司第2季歸屬於公司的淨利為30.8億元，合每股2.23元；高於去年同期的27.5億元和每股1.99元。不計項目，每股獲利2.28元，高於預期的2.16元。淨銷售額成長近1%達到225億元，低於預期的225.7億元。

輝瑞研發日服一次減肥藥物

輝瑞表示，在一項進行中的早期試驗中看到「令人鼓舞」的數據後，將繼續推出日服一次的減肥藥danuglipron。該公司計劃在今年下半年進行研究，以評估該藥物的多種劑量。輝瑞是幾家競相爭奪名為GLP-1激動劑的減肥和糖尿病藥物的製藥商之一。分析師預計，到本世紀末，該產業的價值將達到約1000億元。由於患者在一項中期研究中難以耐受該藥物，輝瑞去年12月停止了日服兩次的danuglipron。當時這家製藥巨頭表示，日服一次版本的第一階段試驗數據將「指明前進的道路」。

小摩擬吸取15%消費者存款

美國最大的銀行希望變得更大。摩根大通消費者和社區銀行業務執行長雷克(Marianne Lake)表示，摩根大通有個雄心勃勃的目標，即吸引全美15%的消費者存款。最新數據顯示，截至2023年6月，該銀行零售存款占全美11.3%。該銀行還希望提高占全美支出20%的信用卡；目前的比率為17%。截至第1季末，摩根大通美國零售存款價值1.1兆元。包括批發存款在內的存款為1.96兆元，高於去年同期的1.95兆元；最接近它的競爭對手是美國商銀，截至第1季末的存款為1.82兆元。

輝瑞 摩根大通 歐盟

上一則

外匯存底「武器化」 全球央行憂地緣政治惡化衝擊經濟

下一則

美股最錢線/科技、能源、工業股 溫和加碼

延伸閱讀

歐盟稱南海仲裁是里程碑 中使團：公然為菲侵犯中方主權背書

歐盟稱南海仲裁是里程碑 中使團：公然為菲侵犯中方主權背書
梅雨發功？浙江1顆蘋果長出蘑菇 中科院專家 「千里求購」

梅雨發功？浙江1顆蘋果長出蘑菇 中科院專家 「千里求購」
莎朗史東曾經腦中風 醒來才知1800萬被掏空

莎朗史東曾經腦中風 醒來才知1800萬被掏空
蘋果Vision Pro叫好不叫座 今年恐賣不到50萬部

蘋果Vision Pro叫好不叫座 今年恐賣不到50萬部

熱門新聞

方舟投資公司創辦人伍德，有「女股神」之稱。(路透)

一賣輝達、特斯拉股價就開始飆...女股神教人認清3現實

2024-07-11 09:42
DataTrek Research共同創辦人柯拉斯認為，「黑天鵝」不全是壞的，繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）就是好的黑天鵝，讓眼明手快的投資人收割豐厚的獲利果實。路透

NVIDIA是超美「黑天鵝」…專家教2招 抓「飛天鵝」獲利

2024-07-04 10:29
美國失業率已攀升，快要達到「薩姆規則」所說的衰退標準。 （路透）

美失業率攀升 薩姆規則曝接近敲響衰退警鐘

2024-07-08 08:20
以色列對哈瑪斯攻勢仍未停歇。（路透）

亞洲航運股為什麼又重挫？

2024-07-08 05:14
美國5月和4月非農業新增就業人數大幅下修，且6月失業率意外攀升，激勵美國2年期、10年期和30年期公債價格5日全面大漲，走向相反的殖利率則下滑。（路透）

就業降溫觸動美債殖利率全面下滑 專家建議趁Fed降息前鎖利

2024-07-06 07:29
美超微創辦人梁見後、特斯拉創辦人馬斯克。翻攝自梁見後個人專頁

馬斯克買35萬個輝達 GPU 配備特斯拉xAI、最快近月上線

2024-07-08 15:16

超人氣

更多 >
長者增加蛋白質 應多吃這食物

長者增加蛋白質 應多吃這食物
一賣輝達、特斯拉股價就開始飆...女股神教人認清3現實

一賣輝達、特斯拉股價就開始飆...女股神教人認清3現實
不斷更新… 拜登決心參選 稱消除恐懼很重要

不斷更新… 拜登決心參選 稱消除恐懼很重要
想找回青春? 上健身房試試阻力訓練吧

想找回青春? 上健身房試試阻力訓練吧
善用333打包法 旅行只帶個隨身行李不是夢

善用333打包法 旅行只帶個隨身行李不是夢