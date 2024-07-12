蘋果同意開放行動支付系統

歐盟 反壟斷監管機構接受蘋果的承諾，允許競爭對手使用其感應式支付技術，結束了為期4年的調查。歐盟反壟斷主管維斯塔格(Margrethe Vestager)在新聞發布會上表示，「委員會已決定接受蘋果公司的承諾。這些承諾解決了我們的初步擔憂，即蘋果可能非法限制 iPhone 上的行動錢包競爭。」歐盟於2020年正式啟動與Apple Pay相關的反壟斷調查。調查主要針對蘋果在各個應用程式和網站整合Apple Pay的情況，以及對這種無接觸式的支付方式拒絕其他對手的擔憂。

百事獲利超預期 但需求疲軟

百事公司上季業績好壞參半，主要受到北美對其飲料和零食需求下降的影響。該公司還縮小了全年營收財測。百事公司第2季歸屬於公司的淨利為30.8億元，合每股2.23元；高於去年同期的27.5億元和每股1.99元。不計項目，每股獲利2.28元，高於預期的2.16元。淨銷售額成長近1%達到225億元，低於預期的225.7億元。

輝瑞 研發日服一次減肥藥物

輝瑞表示，在一項進行中的早期試驗中看到「令人鼓舞」的數據後，將繼續推出日服一次的減肥藥danuglipron。該公司計劃在今年下半年進行研究，以評估該藥物的多種劑量。輝瑞是幾家競相爭奪名為GLP-1激動劑的減肥和糖尿病藥物的製藥商之一。分析師預計，到本世紀末，該產業的價值將達到約1000億元。由於患者在一項中期研究中難以耐受該藥物，輝瑞去年12月停止了日服兩次的danuglipron。當時這家製藥巨頭表示，日服一次版本的第一階段試驗數據將「指明前進的道路」。

小摩擬吸取15%消費者存款

美國最大的銀行希望變得更大。摩根大通 消費者和社區銀行業務執行長雷克(Marianne Lake)表示，摩根大通有個雄心勃勃的目標，即吸引全美15%的消費者存款。最新數據顯示，截至2023年6月，該銀行零售存款占全美11.3%。該銀行還希望提高占全美支出20%的信用卡；目前的比率為17%。截至第1季末，摩根大通美國零售存款價值1.1兆元。包括批發存款在內的存款為1.96兆元，高於去年同期的1.95兆元；最接近它的競爭對手是美國商銀，截至第1季末的存款為1.82兆元。