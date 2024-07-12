鮑爾：不必等通膨率2%才降息 Fed縮表還有長路要走

Fed主席鮑爾10日赴眾議院金融服務委員會作證。（歐新社）

美國聯準會 （Fed）主席鮑爾 10日表示，最近的物價數據已顯示「溫和的進一步進展」，還需要「更多良好數據」。但他也說，未必要先等到通膨率降至2%目標值才降息 。

鮑爾10日出席聯邦眾議院金融服務委員會的聽證會時，強化Fed認為通膨能持續回落至2%目標的信心，「我確實（對通膨降溫）有一些信心」，「問題在於，我們對通膨持續向2%滑落有充分信心了嗎？我還沒準備好這麼說」。

他避免傳遞出降息時機的強烈訊號，但強調決策官員面臨太快或太慢採取行動的風險，而Fed未必會等待通膨率降至2%目標值時，才會降息，「你不會想等通膨一直降到2%」，「如果你等那麼久，那可能就會等太久了，因為通膨將下滑至遠低於2%（的水準），這是我們不樂見的」。

鮑爾也說，Fed會在各方條件都準備好時降息，政治行事曆並非考量因素，淡化9月降息可能會被視為11月總統大選前政治表態的憂慮。他表示，Fed縮減負債表的工作還有「長路要走」，因此會繼續縮表。

他還說，確保通膨回落到2%目標、又要防止裁員激增，這兩者之間的平衡如何拿捏，「是讓我輾轉難眠的頭號大事」，「試圖最能達成平衡的決定，是我在凌晨時分思考的事情」。

另外，他在作證的第二日還提到，聯準會在縮減資產負債表規模方面，仍有「相當長一段路要走」，量化緊縮政策的終點仍不確定。

鮑爾指出，聯準會已經將資產負債表規模縮減了約1.7兆美元，但對於規模大小沒有具體目標，為了確保金融機構能夠獲得充足的準備金，將謹慎地逐步結束縮表行動。他說，「我們已取得了相當大的進展」，但「我們覺得我們還有相當長的路要走」。

在新冠疫情期間，為抑制長期利率並支撐經濟，聯準會擴大資產負債表。目前，聯準會每月允許最多250億美元的美國公債和350億美元的抵押貸款證券到期，並不使用這些資金購買新債。

聯準會理事庫克（Lisa Cook）11日在澳洲經濟學家會議上演說表示，雖然經濟體在高通膨之後實現軟著陸的情況相對少見，但她預測美國會出現這種情形，因為通膨降溫，而勞動力市場幾乎沒有受到傷害。

但她也說，聯準會目前對失業率「非常關注」，如果失業率惡化，聯準會將「有所因應」，「這些數據可能存在非線性因素。」